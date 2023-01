Cada vez más separados en Juntos por el Cambio

miércoles 25 de enero de 2023 | 15:11hs.

La tensa disputa por el liderazgo opositor en el país, hace que se hable de ruptura, tensión y distanciamiento y genere un vacío de conducción en Juntos por el Cambio. Se mantiene el nombre, pero en los hechos no se refleja la promovida unidad porque cada uno pelea por un mayor protagonismo. Sucede con los principales referentes a nivel nacional y ello termina frenando un armado de esquema electoral para las próximas elecciones como ocurre además en varias provincias. En el caso de Misiones, aún no lograron cerrar fórmula a gobernador para las elecciones de generales del 7 de mayo. Porque en Juntos por el Cambio, es decir el PRO y el radicalismo, no lograron hasta ahora sellar acuerdo. Lo mismo sucedió en Río Negro y Neuquén. En ambas provincias el 16 de abril, habrá elecciones a gobernadores y se presenta fracturado Juntos por el Cambio.

A nivel nacional

A nivel nacional, es evidente la dura disputa entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, donde Patricia Bullrich como presidenta del PRO a nivel nacional y aspirante a la presidencia, quiere colarse. A su vez, esta pelea política provoca incertidumbre en el radicalismo que carece de un líder indiscutido. De allí la pulseada entre el PRO y el radicalismo donde la puja se da además entre Facundo Manes y Gerardo Morales, quien dio un paso que hizo mucho ruido al cerrar filas con Larreta, para enfrentarse a su vez a Macri. Casi como respuesta y reacción el diputado Manes se refirió hoy a la necesidad de un mayor protagonismo de la UCR en las presidenciales y lanzó la idea de ampliar el espacio de Juntos por el Cambio, poniendo como límite a Javier Milei. Lo cierto es que Manes, remarcó que el radicalismo no tiene que ir detrás del PRO, generando mayor ebullición y mucho desconcierto en un espacio político donde cada vez, se muestran más separados que Juntos por el Cambio.