Tras cinco días, el BCRA volvió a comprar dólares

miércoles 25 de enero de 2023 | 6:02hs.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó ayer su participación en el mercado con compras por U$S 2 millones y logró cortar con cinco ruedas consecutivas de ventas.

De esta manera, la autoridad monetaria logró con la compra de ayer mantener un saldo positivo por sus intervenciones sobre el mercado en los que va del mes, que ronda los U$S 83 millones. La semana pasada vendió un total de U$S 143 millones, su peor balance semanal en más de dos meses y medio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 170 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por U$S 1 millón y en el mercado de futuros Rofex U$S 398 millones.

El dólar blue marcó un nuevo récord superando los $380