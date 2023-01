Llega a la provincia el primer lote de vacunas bivalentes

miércoles 25 de enero de 2023 | 6:05hs.

Misiones esperaba ayer el primer lote de vacunas bivalentes contra el Covid-19. Si bien el horario de llegada estipulado por Nación era a las 14, el arribo se trasladó hacia la medianoche según la información recibida por autoridades locales. Se trata de 25.920 dosis en 4.320 viales del laboratorio estadounidense Pfizer.

Luego de definir específicamente cuál será la población objetivo, se hará la distribución a las diferentes zonas sanitarias de la provincia para que comiencen a ser aplicadas.

Javier Ramírez, coordinador del Gabinete de Salud y director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Misiones, señaló que esperan los lineamientos de Nación, en tanto estas vacunas serán utilizadas para refuerzos y no para iniciar esquemas de vacunación en aquellos que nunca recibieron una dosis. “La que vamos a recibir es Pfizer y está habilitada para personas de 12 años en adelante, estamos aguardando aún los lineamientos técnicos y la población objetivo para la cantidad de dosis que vamos a recibir” sostuvo en diálogo con El Territorio.

“Con esto no podemos iniciar el esquema de vacunación, es para completar. Tenemos las vacunas disponibles para que todos los misioneros estén con sus cinco dosis, no debería haber persona sin completar esquema, salvo que haya decidido no vacunarse. El esquema básico es con dos dosis y los demás son refuerzos. Estamos respetando los términos de 120 días para los refuerzos”, explicó el funcionario.

Consultado en qué se diferencian las bivalentes de las que se aplicaron previamente, desarrolló: “Hay experiencias en otros países de América como Brasil, Perú, Panamá con este tipo de elemento biológico. El plan estratégico de inmunización continúa con otra opción más, que es la incorporación de una vacuna bivalente o bivariante. Durante el período anterior, cuando identificamos a una persona con la presencia del virus, se clasificaban las variantes para ir armando la clasificación que se informa a nivel nacional; qué variante va siendo predominante. Es así que las empresas -los laboratorios- sacan, en este momento, una posibilidad de trabajar sobre dos variantes predominantes en el mundo, que son la Omicron BA.4 y la Omicron BA.5, que presentan mayor frecuencia y mayor posibilidad de afección en el número de personas”.

“Lograron sintetizar, de alguna manera, un producto biológico de una base de ANR mensajero que pueda trabajar con esas variantes. Esto no quiere decir que invalide el resto de las vacunas que estamos administrando, simplemente tiene mayor actividad sobre estas variantes específicas”, indicó.

“El plan estratégico de inmunización de la Argentina, al que Misiones adhiere, agrega en su cartilla de posibilidades a esta vacuna bivalente. Estaría disponible a la comunidad una vez que el Consejo Nacional de Inmunizaciones (Conain) y el Comité Científico Provincial elaboren los lineamientos y la población a la que va a estar destinada”, comentó.

Son frascos que pueden durar hasta doce meses en el ultra freezer y, en la heladera común de 2° a 8°C hasta diez semanas.

Según los datos del Reporte de Inmunizaciones de la cartera sanitaria local desde diciembre de 2020 hasta ayer se aplicaron 2.261.609 dosis, de las cuales 981.078 son primera dosis, 826.619 segunda dosis, sin embargo únicamente 150.556 misioneros cuentan con cuarta o quinta dosis de refuerzo.

En cuanto a la demanda de dosis de refuerzo, consideró que hay dos o tres puntos a tener en cuenta que influyen directamente. “Uno es que hay un incremento dependiendo del movimiento recreacional y vacacional de cada familia; otra es que la información recorre rápidamente todos los rincones y es de público conocimiento que el mundo aún no está sin circulación del virus. La otra es que hay personas que van completando los 120 días para completar su esquema iniciado previamente”, detalló.

Además el subjefe del programa de Inmunizaciones, Luis Coent, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 destacó que aquellos que se han aplicado todos los refuerzos y ya han cumplimentado los cuatro meses se pueden aplicar la vacuna como refuerzo, “no hay ningún problema. La primera dosis vamos a hacer esta semana, en el transcurso de estos días, ya vamos a estar primero fiscalizando toda la logística, la cadena de frío que tiene que estar de manera correcta y después de allí ya se distribuye a toda la provincia”

“Es de vital importancia resaltar que si bien hay stock todavía de otras vacunas, esta también es muy importante, es eficaz, es segura. Queremos decirle a las personas que no dejen de hacerse los refuerzos, que aprovechen la oportunidad de tener todas las vacunas”, culminó.

En cifras

150.556

Misioneros cuentan con cuarta o quinta dosis de refuerzo, según el Reporte de Inmunizaciones que detalla la información desde diciembre de 2020 hasta ayer.

