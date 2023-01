“No estuvimos a la altura”, dijo Mascherano tras la derrota de Argentina ante Brasil por el Sudamericano Sub-20

martes 24 de enero de 2023 | 9:15hs.

Argentina sufrió un duro traspié ante Brasil y quedó al borde de la eliminación en la primera ronda del Sudamericano Sub 20 que se lleva a cabo en Colombia. El elenco que comanda Javier Mascherano cayó por 3 a 1 y se mantiene en la penúltima posición, con dos derrotas en igual cantidad de juegos y con -3 de diferencia de gol. Esta derrota ante la Verdeamerlha se sumó a la caída del debut ante Paraguay. La Albiceleste está obligada a ganar los dos próximos encuentros y esperar por otros resultados para avanzar de ronda.

“La verdad que no hay mucho para decir. Todos los vimos que fuimos ampliamente superados por Brasil, queda hacerse responsable. Obviamente que el único responsable de esto soy yo. La realidad es que duele porque teníamos la ilusión de jugar un buen partido contra un gran rival porque lo hicimos anteriormente contra ellos, pero obviamente no se dio”, fueron las primeras palabras del entrenador argentino.

“Más allá del penal... eso sería buscar una excusa. Creo que desde el minuto cero no entramos en partido, tomamos un gol muy rápido y nunca pudimos construir un buen juego. Nos costó, una de las pocas jugadas aisladas en la que dimos una cierta cantidad de pases fue en el penal. Toca hacerse cargo de esto, es una noche triste y amarga. Mañana habrá que levantar cabeza. Quedan dos partidos a ver si podemos ganar y clasificar”, continuó Mascherano.

La autocrítica del Jefecito fue muy fuerte y explicó por qué se fue amargado: “La realidad es entender un poco de por qué no nos animamos a hacer lo que estamos acostumbrados. Durante un año de entrenamientos, trabajo y varios torneos, más allá del rival y el entorno pudimos hacerlo. En la cita más importante nos cuesta y eso es lo que preocupa”. Sobre si encuentra algo positivo de este encuentro, agregó: “Es difícil. Creo que en el segundo tiempo intentamos desordenar el partido con los cambios y los dos puntas, tratamos de buscar algo diferente, pero se nos hizo muy cuesta arriba, sobre todo en el primer tiempo regalando la primera media hora”.

Para terminar, Masche no buscó excusas ni siquiera con la maldición de las lesiones, ya que luego de sufrir la baja de Facundo Buonanotte en la primera fecha ante Paraguay, en este juego lamentó la lesión de Agustín Giay. “Trajimos un plantel donde creemos que todos en cualquier momento pueden participar. Las lesiones son parte del juego y más en estos torneos cortos. No hay excusas. Yo tengo que ser honesto con todo el mundo y decir que no estuvimos a la altura, esa es la realidad”.

Por último, dijo que lo de Giay “en un principio es un esguince” y esperarán por los estudios. “Hay que ver bien porque no podía pisar, veremos qué es lo que pasa. Aún tenemos chances, pero hay que mejorar muchísimo”.