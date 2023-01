Otro cachetazo y casi nocaut

martes 24 de enero de 2023 | 6:01hs.

La selección argentina sub 20 tuvo su segundo cachetazo en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Colombia. Tras el debut con derrota ante Paraguay, ayer fue caída ante Brasil por 3-1 y quedó en una delicada situación para clasificarse a la siguiente fase.



Biro abrió el partido con un zurdazo de sobrepique luego de una nueva desatención en la defensa del equipo de Javier Mascherano, esta vez originada por el lateral izquierdo Nahuel Genéz, a los siete minutos del primer tiempo.



La desafortunada jugada comenzó de un lateral al área de Brasil. Fue entonces como el jugador de Boca paró la pelota y se tomó un tiempo de más cuando intentó salir por afuera, pero allí ya estaba Marlon Gomes para anticiparlo, tirar un centro venenoso y que su compañero rematara a la red luego del despeje de Federico Gomes.



Argentina, en tanto, tuvo una gran chance para empatar el partido de penal, a raíz de una infracción de Mycael sobre Julián Fernández, pero Gino Infantino malogró su disparo. A decir verdad, el arquero de Brasil se lo tapó con el botín derecho.



Ya a los 36’, Máximo Perrone se confundió al tocar para atrás, robó Andrey Santos y todo terminó en un mano a mano para el 2-0 de Brasil.



Otra mala noticia para la selección argentina se dio en el segundo tiempo a raíz de la lesión de Agustín Giay, quien se dobló solo el tobillo izquierdo e intentó continuar en cancha pero no pudo del dolor.



Pero cuando quedaba poco tiempo en el reloj llegó un nuevo error y un penal para Brasil. Vitor Roque lo cambió por gol para el 3-0 del Scratch, que se acomodó como escolta de Paraguay.



Maximiliano González descontó tras una desatención de la defensa brasileña y maquilló la derrota de la selección de Mascherano.



Argentina está, ahora, obligada a ganar los dos encuentros que le quedan. Mañana, desde las 19, se medirá con Perú, que perdió en sus tres presentaciones, y luego cerrará la fase de grupos ante el local Colombia, el viernes a partir de las 21.30.



Además, la Albiceleste necesita que Colombia no le gane a Brasil en la siguiente fecha para llegar con chances de clasificarse.



Paraguay, adentro

Paraguay cumplió con la lógica y venció por 1-0 a Perú en la tercera jornada del grupo A y la posterior derrota de Argentina le dio la clasificación a los guaraníes al Hexagonal Final.



Paraguay aprovechó su favoritismo y se llevó los tres puntos ante una aguerrida Perú, pero carente de peso ofensivo para hacer daño a sus rivales.



El único gol del partido llegó a los 33 minutos del primer tiempo gracias al extremo izquierdo Diego González.



La jugada la inició el propio jugador del Celaya de México con una habilitación a Matías Segovia, quien levantó un preciso centro que conectó González para vencer al portero José Amasifuen.