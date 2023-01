Compartir la cama con los perros podría ser peligroso

martes 24 de enero de 2023 | 6:00hs.

Tras un frío día de invierno, ¿qué mejor que acurrucarse bajo una manta con su perro que sin electricidad le proporciona calor? De hecho, muchas personas comparten la cama con sus amigos de cuatro patas. Y no por nada: resulta que la temperatura corporal de los perros es unos grados más alta que la de los humanos. No obstante, expertos en animales han advertido sobre los peligros de dejar a un perro bajo el edredón. Una de las principales preocupaciones es el sobrecalentamiento.



Durante las olas de frío, es más probable que los perros se acurruquen en la cama bajo las sábanas para entrar en calor. Sin embargo, las mantas extragruesas o incluso las de más grosor pueden garantizar que el perro no pueda salir de la cama si de repente siente demasiado calor en la noche.



“Los perros muy pequeños, los cachorros, los perros mayores y los perros con artritis u otros problemas de movilidad pueden tener dificultades para hallar una salida segura si se calientan demasiado”, dijo el veterinario Katy Alexander.