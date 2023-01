Rodríguez Larreta apuntó a la reestructuración de recursos

martes 24 de enero de 2023 | 6:04hs.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, visitó la localidad de Puerto Iguazú y mantuvo una serie de reuniones a fin de acercarse a la realidad de la ciudad de las Cataratas y de la provincia de Misiones, con el objetivo de impulsar y apoyar a los candidatos locales y provinciales de Juntos por el Cambio con miras a las próximas elecciones.



En conferencia de prensa, aclaró que aún no están definidos los nombres de los candidatos a nivel nacional, aunque hizo hincapié en que cree en la unidad “para sacar el país adelante”. Asimismo se refirió a la importancia de reestructurar la coparticipación para construir un país federal y que cada provincia cuente con autonomía en sus recursos.



Rodríguez Larreta arribó a Iguazú el domingo por la tarde. Primeramente, recorrió algunos locales comerciales del centro de la ciudad. Luego mantuvo una reunión con vecinos de la ciudad de diferentes barrios, donde muchos lograron dar su opinión y comentaron acerca de sus mayores inquietudes. Entre los temas más recurrentes, se habló sobre la provisión de agua potable, la falta de sistema cloacal y las largas filas en la frontera. Asimismo, en lo que respecta al turismo, empresarios hicieron hincapié en la necesidad de recuperar la conectividad aérea con la que contaba Iguazú hasta inicio del 2020 con la presencia de las líneas low cost.



Por la noche del domingo, el dirigente político mantuvo una reunión con referentes del espacio Juntos por el Cambio en Misiones, donde se trabajó en las proyecciones del equipo con miras a las próximas elecciones.



“Mantuvimos una reunión con los vecinos en la que se plantearon una serie de temas entre ellos la conectividad y las demoras en los centros de frontera, son cosas a resolver y es una cuestión de decisión política para brindar herramientas para el crecimiento del comercio de Iguazú y Posadas”, indicó Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa que se realizó luego de un recorrido por el Parque Nacional Iguazú en la mañana del lunes. Estuvo acompañado por diputados nacionales y otros funcionarios de Juntos por el Cambio de Misiones.



En cuanto a lo político, Rodríguez Larreta no confirmó su candidatura a presidente y en contraposición, manifestó que es pronto para hablar de candidatos.



La coparticipación

Rodríguez Larreta también se refirió en la oportunidad a la importancia reestructurar la coparticipación. “Las provincias deben tener su autonomía y para ello deben contar con los recursos, sino constantemente son rehenes del gobierno nacional que utiliza los recursos para obligar a los gobernadores que los acompañen en las decisiones”, manifestó



Por último, hizo hincapié en que los misioneros son los que deben decidir dónde invertirán los recursos y apuntó a que “no deberían depender de la buena voluntad del gobierno nacional que maneja los recursos de forma unilateral”.



“Creo en el federalismo y es necesario aplicar ese concepto, no puede ser que si Misiones quiere construir 20 viviendas debe ir a golpear puertas a Buenos Aires y hablar con funcionarios que ni siquiera conocen Misiones”, remató.