Tras la pueblada en San Javier, aguardan soluciones a los cortes

martes 24 de enero de 2023 | 6:04hs.

El sábado 21 de enero, San Javier tuvo un prolongado corte de luz que provocó la indignación de los vecinos y usuarios. Por ello, se manifestaron disconformes por los repetitivos problemas con el suministro.



Luego de casi nueve horas sin luz, quemaron neumáticos y exigieron la presencia de responsables que den respuesta a tal dilema, frente a las oficinas de la compañía. Por otra parte, el intendente, Matías Vilchez, emitió un comunicado a modo de responder el reclamo.



También señaló que desde que inició su gestión, la empresa Energía de Misiones realizó varias acciones como nuevos cableados y cambios de postes con el fin de mejorar los enigmáticos cortes.



En ese marco, los vecinos de la localidad adelantaron que se reunirían hoy con autoridades de Energía de Misiones que visitarían la localidad, aunque desde la empresa remarcaron a este matutino que aún no se confirmó la visita.



Mal momento

En diálogo con El Territorio varios vecinos de la comuna expresaron su descontento con el hecho que generó malestar y bronca generalizada. También relataron la tensión que se vivió el pasado sábado cuando salieron a las calles a manifestarse frente al local de la empresa eléctrica, y negaron que hayan ingresado a la infraestructura a provocar destrozos.



Es que la comunidad de San Javier salió a las calles en la noche del sábado en plena oscuridad manifestando molestias y agotamiento por el deficiente servicio de electricidad que viven desde hace muchos años.



La reacción de los usuarios se debió a que el 21 de enero por el mal tiempo y los fuertes vientos se cortó el servicio cerca de las 15.



Posteriormente, entrada la noche, el servicio continuaba interrumpido ofuscando a los vecinos; por lo que muchos de ellos salieron a las calles expresando repudio por la situación que, según decían, no es la primera vez que ocurre.



Con gran enojo, Luciana L., vecina de San Javier, se refirió al hartazgo por el prolongado corte del suministro. Habló de que es un problema de años, con poca voluntad de ser solucionado.



En ese marco, exigió respuestas de los directivos de Energía de Misiones. Seguidamente, relató: “Soy enferma cardíaca y tengo una vecina que es insulinodependiente, a la cual se le echó a perder toda su medicación. Esto ya no da para más”.



Además, acotó que “la gente apenas vive con lo que puede y tiene, por la difícil situación económica que atraviesa el país”; así como también lamentó el hecho de pasar calor sin luz, con los comercios y la gran parte del pueblo parado debido al corte del suministro.



Similares opiniones compartieron varios de los más de cien vecinos, que con bocinas de por medio, intentaron ingresar a las oficinas del distrito local de Emsa. Mientras, algunos quemaban cubiertas y pedían por la presencia del intendente.



Pérdidas

Debido a las largas horas del corte, muchos locales de comestibles se vieron afectados. Sobre todo, aquellos que venden al público de San Javier productos lácteos, carnes y perecederos que con el calor se echan a perder rápidamente.



En tanto, este matutino consultó a algunos comerciantes del municipio, quienes viven el día a día de sus emprendimientos y se encuentran con estos inconvenientes. En este sentido, la gran mayoría confesó que perdieron lácteos y productos perecederos que necesitan refrigeración constante para no perder su cadena de frío.



En cuanto a otros comercios, aquellos que tratan de afrontar la situación con grupos electrógenos alimentados a combustible, también mostraron su hartazgo. Es así que Ulises Giménez, dueño de un supermercado local, dijo que “esto es más de lo mismo, hace 40 años vivo acá y desde entonces suceden los cortes. Nos toman el pelo, pasar hasta catorce horas sin luz es algo que no cabe en la cabeza de nadie en pleno siglo XXI”.



Luego, lamentó que los arreglos que se prometen nunca llegan. Asimismo, desmintió que los vecinos manifestantes hayan ingresado a las oficinas de la empresa de energía eléctrica.



Afirmó que estuvo en el reclamo: “Nos afecta a todos y toda la manifestación fue respetando el lugar, nadie ingresó. A pesar de la bronca, respetamos a la compañía”.



No obstante, contó que en un momento la gente sí quiso entrar a romper cosas del lugar, “algo que no justifico pero también entiendo a mis vecinos porque realmente agota”. Minutos más tarde, apareció el jefe de la comisaría local, quien dialogó con los usuarios quienes cambiaron su actitud.



Giménez, al igual que el resto de la población, mostró su cansancio sobre los repetidos cortes. Sostuvo que a comparación de otros comercios, el suyo cuenta con grupo electrógeno, “es un elemento importante del cual no todos tienen la oportunidad de tenerlo. Por eso apelamos a una pronta solución”.



En ese contexto, Jorge Trukin, un técnico profesional de la localidad, manifestó que “hace falta inversión, no remiendos. Ese día sólo hubo truenos lejanos y la localidad quedó sin luz 14 horas porque la tensión no llegaba a 220 voltios”.



Señaló que cuando los voltios superan los 220, los artefactos del hogar, oficinas y/o comercios se queman. El técnico consignó que son problemas que existen y se deben solucionar, como por ejemplo, postes y cableados.



“Se trata de un plan de trabajo y ejecutarlo. La historia de los cortes de luz en San Javier es de años. Solicitamos el apoyo del Estado”, acotó.



Respuesta

Ante la disconformidad de los vecinos por los prolongados cortes de luz, el intendente de San Javier, Matías Vilchez, emitió un comunicado a los vecinos del municipio. Allí, mencionó estar de acuerdo con el reclamo.



Además, detalló una serie de trabajos realizados a lo largo de sus años en la gestión y de parte de Energía de Misiones: cambio de transformadores y postes en lugares donde se detectaron problemas.



Seguidamente, indicó que no comparte hechos de violencia registrados en la noche del sábado y reconoce la labor del personal del distrito local; de esta manera el escrito sostuvo: “Pese a los recursos limitados, ponen todo de sí para dar respuesta adecuada a la comunidad”.



Por otro lado, el jefe de la comuna aseguró que hubo varios cortes de luz en lo que va del año, e incluso uno de estos duró hasta 17 horas.



Con respecto al reclamo de los vecinos, expresó: “Acepto y comparto el reclamo de los vecinos, pero no apoyo la situación de violencia que se vivió”.



Al respecto, dijo: “Este hecho de violencia desestima el reclamo real del vecino”.



Sin embargo, aseveró que comprende que los más perjudicados son los comerciantes, quienes tienen pérdidas materiales muy severas debido a la cantidad de tiempo sin luz. Resaltó que dialogó con el gobernador de Misiones al respecto, y que quien deberá hacerse cargo de esas pérdidas es el Estado de turno, involucrándose.



Posteriormente, Vilchez sostuvo que los cortes se dieron porque hubo caídas de postes por mal tiempo, así cómo también voladuras de techos de casas y galpones de producción tabacalera.



En ese marco, analizó que desde el inicio de su gestión en el municipio, aumentó la capacidad de energía con seis subestaciones, se realizaron nuevos cableados en las zonas de colonias, abastecimientos hídricos en escuelas. De este modo, enumeró los trabajos que impactaron en la comuna desde la Empresa de Energía Eléctrica.



Además, resaltó su solidaridad para con los operarios y personal en general de la empresa Energía de Misiones tras las labores realizadas constantemente en San Javier.



“Acompaño el reclamo del vecino, la línea 43 necesita un plan de ejecución o de mantenimiento que logre paliar estas dificultades. Hemos hecho la gestión a través del Ministerio de Energía de Misiones para un parque fotovoltaico que está en construcción en el municipio y son gestiones que repercuten en la calidad de vida de las personas a largo plazo”, explicó.



Además, señaló que “no se puede hacer magia para que no se vuelva a cortar la luz. Pero sí trabajar para que los cortes sucedan lo menos posible y en el caso de que sucedan, resolverlos en el menor período de tiempo”.



Para finalizar, hizo hincapié en la labor conjunta en los problemas serios que se ocasionan debido al suministro eléctrico a través de un plan estratégico de solución, con transparencia para que el vecino pueda auditar.



“Las personas hacen la auditoría con el servicio en funcionamiento. Si se consulta cómo eran los cortes hace dos años atrás, la respuesta es que estamos mejorando, los cortes son menos frecuentes por todas las gestiones realizadas, aunque no esté del todo solucionado”, cerró el intendente.

Con la información de corresponsalía San Javier