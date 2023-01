La UE anunció más ayuda militar para Ucrania

martes 24 de enero de 2023 | 6:02hs.

La Unión Europea (UE) ratificó ayer más ayuda militar a Ucrania por un valor de 500 millones de euros, remarcaron fuentes, mientras Berlín se enfrenta a una mayor presión por las peticiones de Kiev de que le suministre tanques Leopard de fabricación alemana.



Los 27 ministros de relaciones exteriores de la UE se reunieron en Bruselas para acordar el séptimo tramo de ayuda, después de que la semana pasada los países occidentales no se pusieron de acuerdo sobre el envío de tanques de combate a Ucrania, pero prometieran miles de millones en asistencia.



El paquete de 500 millones de euros se aprobó junto con otros 45 millones en “equipos no letales” para la misión de entrenamiento militar de la UE para Ucrania, dijo un diplomático de la UE.



Los tanques de combate Leopard alemanes, utilizados por ejércitos de toda Europa, se consideran los más adecuados para Ucrania, pero Berlín debe autorizar su venta y aún no lo ha hecho.



A su llegada a la reunión de Bruselas, la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, no quiso dar más detalles sobre sus declaraciones del domingo pasado, cuando dijo que Berlín no se interpondría en el camino de Polonia. Agregó que es importante “hacer todo lo posible para defender a Ucrania”.



El partido socialdemócrata de centro-izquierda del canciller Olaf Scholz sostiene que Occidente debe evitar movimientos bruscos que puedan intensificar la guerra. Pero varios aliados rechazan esa postura, afirmando que Rusia ya está plenamente comprometida con su asalto a Ucrania, que se ha extendido por 11 meses.



Para frustrar los planes rusos, Kiev insiste en la necesidad de recibir cuanto antes armamento pesado de sus aliados occidentales.