Prepara la nueva era

martes 24 de enero de 2023 | 6:01hs.

El entrenador de River, Martín Demichelis, tiene un par de dudas en el equipo que inició ayer la última semana de trabajo previo al debut ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo sábado por la primera fecha de la Liga Profesional.



En el lateral derecho, se esperan novedades sobre Andrés Herrera, que llegó a la quinta amarilla en la última fecha del torneo anterior. La AFA podría decidir una amnistía en ese sentido, lo que le habilitaría la inclusión del correntino, caso contrario jugará el paraguayo Robert Rojas.



En la zaga central, el entrenador probó durante la pretemporada con Emanuel Mammana y con Leandro González Pirez junto a Jonatan Maidana, mientras espera la recuperación de los centrales lesionados David Martinez y Paulo Díaz.



Así los posibles 11 serían: Franco Armani, Rojas o Herrera, Maidana, Pírez o Mammana y Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández y José Paradela; Miguel Borja.



De todos modos, hay otros jugadores que también tuvieron buenos rendimientos en la pretemporada y hacen fuerza para encontrar un lugar ante alguna otra duda como Ezequiel Barco, Franco Alfonso y Santiago Simón.



Asimismo, el entrenador sigue de cerca la evolución de los jugadores que vienen con lesiones y que no trabajaron de manera normal en la pretemporada como los mencionados Díaz y Martínez. más Agustín Palavecino, Nicolás de la Cruz y Matías Suárez.



Precisamente Palavecino, que fue titular ante Unión La Calera e iba a estar en la formación inicial ante Monterrey en el primer amistoso en Estados Unidos, sufrió una lesión muscular y no pudo sumar minutos desde el 6 de enero.



Otro dos jugadores titulares que no puede jugar son los extranjeros Paulo Díaz y Nicolás de la Cruz quienes se sometieron a diferentes artroscopias de rodillas a fines del año pasado y deben seguir al menos dos semanas más con la puesta a punto.



En tanto de Martínez, un jugador que Demichelis intenta recuperar para la titularidad, sufrió una tendinitis en la rodilla derecha en el inicio de la pretemporada y tras jugar de arranque ante Unión La Calera no pudo sumar minutos en los partidos restantes.



Por último, el cordobés Suárez volvió a sufrir una sinovitis en la rodilla derecha y sólo pudo sumar minutos en el partido ante los chilenos para luego trabajar diferenciado en gran parte de la pretemporada en Miami.



También están en el parte médico pero por intervenciones que demandan más tiempo de recuperación Tomás Lecanda, que sufrió rotura de ligamentos en el inicio de la pretemporada, Elías López, que viene de la misma operación, y Matías Kranevitter, con una fractura de tobillo derecho.



El plantel se entrenó en el River Camp donde trabajará toda la semana hasta el viernes cuando queden concentrados y viajen a Santiago del Estero para jugar ante el Ferroviario el sábado a las 21.30.