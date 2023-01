Final para el olvido

martes 24 de enero de 2023 | 6:01hs.

El sueño de la selección argentina de hockey en el Mundial masculino se terminó en el Kalinga Stadium de Bhubaneswar (India). Los Leones perdieron por penales australianos ante Corea del Sur luego de empatar 5-5 en tiempo regular, en un partido que llegaron a estar dos goles arriba cuando faltaban diez minutos, pero que se les escurrió de las manos a cuatro minutos del pitazo final.



Maico Casella abrió el marcador para la Albiceleste a los 8 minutos de juego, pero la alegría duró poco: Corea pasó al frente con una ráfaga de anotaciones (Sunghyun Kim y Junwoo Jeong). En un partido marcador por la paridad y el vértigo, los de Mariano Ronconi también aprovecharon una racha favorable para ponerse 3-2 con las anotaciones de Nicolás Keenan al minuto del tanto asiático y de Nicolás della Torre cuatro minutos más tarde.



Argentina no pudo sostener esa ventaja y nuevamente el tanteador quedó igualado a los 41 minutos gracias a la aparición de Jonghyun Jang. Sin embargo, della Torre y Keenan parecían darle el boleto a cuartos de final a los argentinos. El duelo estaba 5-3 a diez minutos del cierre.



Fue Jonghyun Jang el que descontó y el capitán Yong Nam Lee el que forzó toda la definición a los penales australianos tras poner el 5-5 a cuatro minutos del pitazo final de partido.



La racha anotadora que habían cosechados Los Leones en el partido desapareció en las primeras dos ejecuciones. Tomás Domene y Lucas Toscani fallaron los lanzamientos iniciales, mientras que de otro lado Jungjun Lee marcaba el suyo. Más allá de que Taeil Hwang no iba a poder contra el arquero Tomás Santiago, esa diferencia no volvería a acortarse. Woo Cheon Ji y Manjae Jung anotaron los suyos mientras que del lado argentino sólo pudieron gritar Keenan y Casella.



Martín Ferreiro tuvo la responsabilidad de ejecutar un penal clave, pero la chicharra que marcaba el límite de segundos sonó antes que pudiera anotar y Corea se llevó el pasaje a cuartos de final para enfrentar al Países Bajos.



“No tengo palabras la verdad. Hicimos un partido bueno. Defensivamente fallamos adentro del área. Viendo lo positivo, somos un equipo joven, hay mucho futuro, hay que seguir mirando para adelante. Hay que aprender de esto”, expresó entre lágrimas Ferreiro.