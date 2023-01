Los Pumas coronaron ante los All Blacks el seven de Hamilton

lunes 23 de enero de 2023 | 6:01hs.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas 7s, se consagró ayer campeón del seven de Hamilton en Nueva Zelanda, al vencer a los All Blacks por 14-12 después de una espectacular remontada en la final.



El equipo de Santiago Gómez Cora, medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, revirtió una desventaja parcial de 12-0 con los tries de Santiago Álvarez Fourcade y Marcos Moneta, convertidos por Santiago Vera Feld y Tobías Wade, respectivamente.



Los All Blacks, líderes del ranking mundial y máximos campeones de la especialidad con 13 títulos, se pusieron en ventaja con tries de Akuila Rokolisoa, Roderick Solo y una conversión de Akuila Rokolisoa.



En la última jugada del partido, el local pudo ganarlo con una pelota apoyada en el in goal argentino por Brady Rush que el árbitro portugués Paulo Duarte sancionó como knock-on tras revisar la jugada en el TMO.



La decisión del juez provocó el estallido de los jugadores argentinos, que fueron protagonistas de la cuarta consagración en 16 finales disputadas por el Circuito Mundial de Seven.