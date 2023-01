Jardín América se moviliza hoy para pedir justicia por Andrés Gall

lunes 23 de enero de 2023 | 6:05hs.

Mañana se cumple una semana del deceso de Andrés Jorge Gall (19), el joven de Jardín América baleado con una escopeta en Navidad: Gall estuvo 24 días en terapia intensiva, hasta que su cuerpo no aguantó y falleció en el Hospital Madariaga de Posadas.



A seis días de su partida, la familia aún continúa el duelo, tratando de buscar explicaciones de lo sucedido y pidiendo justicia. En este contexto, desde las 7.30 de hoy marcharán junto a seres queridos. La movilización partirá desde el domicilio de la víctima hacia tres puntos diferentes de la ciudad: el Juzgado de Instrucción, la Municipalidad local y la Unidad Regional.



“Lastimosamente desde que quedó internado nunca recibimos respuestas de que él mejoraba, estuvo casi un mes internado y no pudo mejorar”, recordó esos momentos de sufrimiento Elena Martínez (60), madre del joven. A casi una semana de haber perdido a su hijo menor expresó: “Estoy con una bronca encima, una impotencia enorme porque a él lo mataron y hay gente involucrada en el hecho que aún están libres”.



José Gall (57) narró el momento en que se enteró que Andrés fue asistido luego de lo sucedido y sin comprender aún todo lo que pasó, el único deseo que tiene es que todos los que estuvieron esa noche de Navidad cuando fue herido sean detenidos.



“A mi hijo lo balearon en la casa de la familia Asunción y había varias personas involucradas, cuando me enteré fui a la Policía mientras que lo llevaban al hospital de Jardín América en una camioneta”.



Luego de ser atendido en el nosocomio local fue derivado de urgencia a la ciudad capitalina donde permaneció casi un mes internado.



“Todos los días se lo espera. No lo encuentro, lo busco por toda la casa. Cuando llega la noche es peor, siento que él va a regresar y no sucede, vuelvo a la casa de mi mamá con la esperanza de que va a estar ahí, pero no está. Se me acelera el corazón porque creo que no se fue y es peor aún cuando pasa otro día y no llega”, expresó con mucho dolor Karen Vergara (18), quien era la novia de Andrés y aún no puede asimilar lo que ocurrió.



Karen contó a este medio que ella pasó Navidad con sus padres y Andrés junto con su familia. Luego se encontró con su pareja y fueron al domicilio donde vivía el muchacho y posteriormente él se fue a ver qué pasaba en la casa de los vecinos porque había disturbios.



“Andrés vio que estaban haciendo quilombo y preguntó qué pasaba, él se quedó y después vino otra persona gritando que querían que lo ayude porque habían disparado a mi novio”, recordó. A su vez comentó que lo vio herido e inmediatamente se movilizó para que sea visto por médicos.



Sobre los momentos posteriores al hecho, detalló: “Camino al hospital él estaba consciente porque me hablaba, cuando esperaba mientras lo atendían tenía su remera y vi tres disparos en la parte de la boca del estómago, cuando vi esos tres huecos me quedé loca y después esa remera no sé dónde quedó, tal vez en la casa del vecino”.



Por el hecho la Policía de Misiones apresó a dos personas de sexo masculino, uno de ellos recibió la libertad y el otro sigue detenido. La familia de Andrés pide que todos los que estuvieron en la noche de Navidad estén presos y por tal motivo se va a realizar la marcha para pedir justicia.



“Nosotros fuimos al Juzgado y no nos brindaron información de cómo está la causa. ¿Cómo no nos van a decir qué novedades hay si estábamos ahí la mamá y el papá?’”, se preguntó Elena Martínez.



El dolor de una familia entera trata de buscar explicaciones, aliviar el dolor, tener paz en medio de la tormenta. “Vamos a salir a la calle a pedir justicia, hay una escopeta suelta porque con la misma que dispararon a mi hijo no se incautó y puede suceder más cosas similares, por eso queremos marchar para que no sucedan otras desgracias”, concluyó la mamá del muchacho.