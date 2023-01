Podrían prohibir TikTok por afectaciones a la salud mental

lunes 23 de enero de 2023 | 6:00hs.

En India, Pakistán, Bangladesh, Azerbaiyán y en 20 estados de Estados Unidos ya está prohibida TikTok. Una lista a la que podrían sumarse los 27 países de la Unión Europea si la aplicación no cumple con las normas y reglamentos de la Ley de Servicios Digitales (DSA).



El CEO de la plataforma china, Shou Zi Chew, fue advertido por el comisario europeo Thierry Breton en una videollamada, según comenta Gizmochina, diciéndole que utilizará todos los medios posibles para “salvaguardar la privacidad de sus ciudadanos y, si es necesario, prohibirá la aplicación”, aseguró el medio.



La DSA entró en vigor en noviembre de 2022 y es una serie de normas que buscan regular los contenidos y plataformas que están en internet. En caso de que las plataformas no se ajusten a esto, tiene varias acciones legales previstas como la prohibición y multas de hasta el 6% de la facturación global anual de las empresas.



Esta ley no sólo apunta hacia la app china, sino que muchas de las medidas están direccionadas a plataformas que tienen más de 45 millones de usuarios en esa región, por lo que YouTube, Twitter y Facebook, por ejemplo, también deben acoplarse a las regulaciones.



Sin embargo, en el caso de TikTok ya había discusiones previas sobre las políticas de seguridad de datos, desinformación y cumplimiento de la DSA. En reuniones anteriores hablaron sobre la generación de contenido en temas puntuales como la seguridad infantil, la desinformación rusa, la transparencia de los contenidos políticos de pago y el Reglamento General de Protección de Datos.



“No es aceptable que detrás de funciones aparentemente divertidas e inofensivas, los usuarios tarden segundos en acceder a contenidos nocivos y a veces incluso potencialmente mortales”, fue la advertencia del comisario Breton a los representantes de la aplicación.



En ese mismo encuentro resaltaron varios puntos, como que “con audiencias más jóvenes hay una mayor responsabilidad” y que no dudarán en “adoptar todo el alcance de las sanciones para proteger a nuestros ciudadanos si las auditorías no muestran un cumplimiento total”.



Prohibición de TikTok

Esta no es la primera vez que la app pasa por una situación así. En India, Pakistán, Bangladesh y Azerbaiyán está prohibida su descarga y lo mismo en 20 estados de Estados Unidos, donde tampoco se permite que el Congreso, algunas universidades y los militares la usen.



El origen de estas restricciones proviene de las dudas sobre la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios, así como la generación de contenido falsos y censura.



Incluso ByteDance, la empresa dueña de la plataforma, reconoció hace unas semanas que varios de sus empleados tuvieron acceso a información privada de periodistas con el fin de conocer su ubicación, asegurando que los trabajadores “abusaron de su autoridad para obtener acceso a los datos”.



En el anuncio dejaron claro que este tipo de situaciones pueden perjudicar “la confianza de nuestros usuarios, empleados y partes interesadas” y que no van a correr riesgos.



Ante este panorama, en Estados Unidos han proporcionado nuevas capas de supervisión como, por ejemplo, ampliar el trabajo de Oracle para revisar los códigos de la aplicación y del servidor, que ejecutan funciones como las búsquedas y las recomendaciones.

Wpp no comprimirá las fotos y podrán enviarse en HD y su tamaño real

WhatsApp no descansa y sigue trabajando en mejorar la experiencia de los usuarios en su plataforma. Según el sitio especializado WaBetaInfo, la app agregará una opción de calidad de foto que se activará antes de enviar contenido multimedia.



Esta nueva función, necesaria y muy requerida por los usuarios de la aplicación de mensajería más popular del mundo, permitirá compartir imágenes con su tamaño y calidad original.



Si la opción llega a desplegarse este año, sería una de las mayores y más esperadas actualizaciones de 2023.



Pero todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Denuncia argentina logró que Netflix cambie sus términos

La plataforma de streaming Netflix modificó sus condiciones de contratación en Argentina. Días atrás, el gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó una denuncia de oficio imputando sus cláusulas abusivas que limitan los derechos



de los consumidores. A partir de ahora, la plataforma dejará de utilizar leyes del Estado de Delaware (Estados Unidos) y se adecúa al Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. El 5 de enero entraron en vigencia los nuevos Términos de Uso del servicio y en esta actualización la empresa eliminó tres cláusulas que vulneraban derechos de consumidores según nuestras leyes.