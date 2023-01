Mairu abandonó en la segunda final de la Fórmula 3 Metropolitana

domingo 22 de enero de 2023 | 21:25hs.

La misionera Mairu Herrera Ahuad (Dital Fórmula) no pudo terminar la segunda final de la primera fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se disputó en el Autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

La posadeño había largado en la 13ª posición y se ilusionaba con avanzar y debido al gran auto que tenía. En la primera vuelta había podido mantener su puesto, pero recibió un toque desde atrás de parte de Francisco Aguer por lo que entra en trompo y recibe otro golpe que le rompe la trompa. La misionera se pudo recuperar y llegar a los boxes, pero los daños ya eran insalvables por lo que tuvo que abandonar. El ganador de la segunda final del año fue Ramiro Zago (SAP Team).

“Ayer tuvimos un gran inicio y pudimos hacer una buena final pero hoy la suerte no nos acompañó, me tocan de atrás, me rompen el alerón, me desacomodan en plena curva y quedé en el medio de la pista y me rompieron la trompa. Una pena que tengamos que abandonar porque teníamos un gran auto para avanzar”, indicó la posadeña.

Luego de las dos finales Mairu sumó 28 puntos y se ubica en la 21ª posición en el campeonato, que es encabezado por Ramiro Zago.

La próxima fecha, la segunda del calendario, será el 24, 25 y 26 de febrero, en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.