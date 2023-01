En ambientes urbanos el perro es el reservorio del parásito

domingo 22 de enero de 2023 | 6:04hs.

En Misiones la enfermedad es endémica. Por eso entran en juego la importancia de la tenencia responsable de mascotas y de mantener limpios los patios, donde vive y se cría la Lutzomyia longipalpis, vector de la patología, conocido también como mbarigüí.

En cuanto a los signos y síntomas en humanos, pueden variar desde pacientes asintomáticos hasta otros que presentan síndrome febril prolongado, hígado y bazo agrandado, anemia, pérdida de peso y sangrado.

“Esta enfermedad es provocada por la picadura de la Lutzomyia longipalpis, el famoso mbarigüí. Por eso, de la misma manera que nos protegemos del dengue con repelente, tenemos que hacerlo para este vector”, explicó la médica infectóloga Liliana Arce y recomendó los repelentes que sus envases son de color verde, al ser más duraderos.

Luego comparó que a diferencia del mosquito Aedes aegypti, la Lutzomyia vive y se cría en hojas de los árboles en descomposición. “Le gusta la zona húmeda bajo sombra y los basurales, la materia fecal de las gallinas y las frutas caídas al piso”, contó.

Como no se puede hacer conteo de larvas, epidemiológicamente interesa el perro como intermediario. “La lutzomyia pica al perro enfermo, adquiere el parásito, hace dentro de su organismo un cambio y el parásito comienza a transformarse en uno que puede transmitir la enfermedad y ahí es donde pica al hombre y provoca la enfermedad”, explicó.

Y aclaró que no todas las personas desarrollan la patología. “Puede pasar que uno tenga una buena respuesta inmunológica y no se infecta. Esto quiere decir que hay un montón de personas que fuimos picadas por flebótomos infectados, pero no desarrollamos la enfermedad porque tenemos un mecanismo de defensa adecuado y el parásito queda en los vasculares de la piel”, dijo Arce.

Luego aclaró que además de la visceral hay otro tipo de leishmaniasis que es la que afecta a las mucosas o la cutánea. Sin embargo, allí varía el parásito, el vector y el ciclo biológico de la enfermedad, ya que en estas los roedores son los intermediarios.

