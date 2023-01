El presidente aseguró que redoblará esfuerzos para evitar más casos de femicidios

sábado 21 de enero de 2023 | 20:43hs.

Al igual que el femicidio de Natalia Ester Castro en la ciudad de Posadas, el brutal crimen de Nilda Rosa González en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno, en Buenos Aires, sacude e interpela a todo el país.

Hasta el presidente Alberto Fernández decidió hacer pública su postura asegurando que en su gobierno "estamos comprometidos con la búsqueda de la igualdad" y señaló que "vamos a redoblar nuestros esfuerzos" para que "no haya más Nildas a las que lloremos como hoy".

"La violencia machista hiere a toda nuestra sociedad. Estamos comprometidos con la búsqueda de la igualdad y vamos a redoblar nuestros esfuerzos", escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.

En ese sentido, afirmó que "este femicidio nos convoca a estar alerta y actuar de forma conjunta para lograr frenar la violencia" y expresó: "Abrazo fuerte y sentido a la familia de Nilda".

"Y que se haga justicia por su muerte", pidió el presidente al finalizar su posteo, en el que replicó un hilo publicado en la misma red social por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, sobre el femicidio de Nilda Rosa González, de 29 años.

En su publicación, la ministra expresó que: "No aparecemos muertas, ¡nos matan! El femicidio de Nilda hoy nos llena de rabia y nos moviliza" y agregó "abrazo con todas mis fuerzas a su familia y a toda la comunidad de Moreno. No es una noticia más, porque la violencia machista no es un hecho aislado".

Asimismo, sostuvo que "no voy a parar de trabajar para que este machismo salvaje se termine!" y agregó: "Estoy segura, en la Argentina que todos y todas queremos, no hay lugar para violencias de ningún tipo".

"Por eso vuelvo a llamar la acción colectiva, a todos y a todas: frenemos los femicidios", manifestó Mazzina y finalizó su posteo con la frase: "¡Ni Una Menos!".

Estadística alarmante

Publica el diario Perfil en su edición de hoy que en lo que va del año se registraron, al menos, diez femicidios. El primero fue el de María de los Ángeles Dayer (43) en Entre Ríos, el 6 de enero último. Su exmarido la había amenazado el día anterior con que la iba a matar y al día siguiente volvió y le dio dos tiros. Luego él se disparó en la boca y tras estar internado un par de días, falleció.

Valeria Luján González (28) fue encontrada muerta por su padre en un pozo ciego de la localidad bonaerense de Batán. Su pareja había dicho que se había ido a la mañana y la joven no había vuelto. Fue junto a su suegro a realizar la denuncia y al día siguiente se descubrió el horror.

El padre de Valeria la encontró muerta en un pozo de la casa que compartía la chica con su pareja. Luego la camioneta del acusado fue hallada en el mar, por lo que se sospecha que intentó simular su suicidio. Pero, más tarde, Leandro Cechetto fue detenido en Miramar.

Elena Arago (24), Rocío Lezcano (30), María Laura Cejas (38), Sofía Bravo (26), Elizabeth Sosa, María Soledad Zalazar (22) y el de Valeria Oviedo (21) completan la lamentable lista de mujeres asesinadas en un contexto de violencia de género a la que en los últimos días se sumó Natalia Castro y Nilda González.