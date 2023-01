Tras la consagración de Racing ante Boca Juniors en la Supercopa Internacional, así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

sábado 21 de enero de 2023 | 10:30hs.

Racing ganó el primer título de 2023 al superar a Boca Juniors en la Supercopa Internacional que se celebró en Abu Dhabi y se afianza como el tercer club más ganador del fútbol argentino, por detrás de Boca Juniors, River Plate e Independiente. Esta fue la Copa Nacional número 15 para la Academia, la última había sido el Trofeo de Campeones que conquistó en 2022 también frente al Xeneize. Si se suman a las 18 Ligas son un total de 33 estrellas por competencias nacionales. Tomando en total, tanto competencias AFA como internacionales, Racing Club alcanzó la estrella 39 de su historia.

En lo que respecta a la tabla histórica de títulos del fútbol argentino, Boca Juniors sigue liderando con tranquilidad con 73 estrellas. La última del elenco conducido por Hugo Ibarra fue por la Liga Profesional y que le permitió tomar mayor distancia de su acérrimo rival River Plate que tiene 69. Si se toma la tabla de Títulos Locales (donde se agrupan Torneos de Liga y Copas Nacionales), el Xeneize tiene 51 estrellas y comparte la cima con el Millonario. En tanto que Racing asciende a 33, seguido por Independiente (25) y San Lorenzo (17), completan los cinco clubes más ganadores del país.

En lo que respecta a la tabla general de títulos del fútbol argentino, en la que se suma Títulos de Liga, Copas Nacionales, Copas Internacionales y viejas Copas Rioplatenses, todos logros oficiales y de máxima categoría, el Xeneize sigue dominando en el primer escalón y suma 73, cuatro más que el Millonario y muy lejos de los otros grandes como Independiente (45), Racing Club (39) y San Lorenzo (22). Desde el Revisionismo Histórico del Fútbol mantienen actualizados los títulos oficiales de máxima categoría de los clubes más ganadores en cada tipo de competencia (Torneos de Liga, Copas Nacionales y Copas Internacionales), contemplando la era amateur y marcando como punto de comienzo para el recuento el año 1891.

Una aclaración: la Copa de Oro de 1936 conquistada por River Plate está publicada en la web oficial de AFA como Título de Liga. Muchos estadígrafos aseguran que es Copa Nacional. Es un tema de debate entre historiadores aún no definido por “Historia AFA”. En consecuencia, se publica lo que el organismo rector expresa a través de su página oficial, destacaron desde Revisionismo Histórico. También advirtieron que los datos son referidos siempre a la máxima categoría oficial y no se considera en estas estadísticas a los torneos de ascenso ni a los eventos amistosos.A nivel local habrá otros cuatro títulos en juego a lo largo de 2023, que invertirá el orden de los torneos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) respecto de sus últimos años. El primer semestre arrancará el fin de semana del 27 de enero con el Torneo de la Liga y terminará el fin de semana del 5 de agosto. Luego la Copa de la Liga tendrá su puntapié inicial la semana del 20 de agosto, los mano a mano se jugarán el 3 y 10 de diciembre, y la final el 16 de diciembre. La temporada terminará el 23 de diciembre con el Trofeo de Campeones (ganador de la Liga vs. Copa de la Liga), y en caso de tener que jugarse un partido desempate previo, se disputará el 20 de diciembre. Además, estará otra edición de la Copa Argentina, cuyo último ganador fue Patronato de Paraná (descendió a la Primera Nacional) y jugará el primer partido el 24 de enero ante Gimnasia y Tiro de Salta (Torneo Argentino A) por los 32avos de final. En el caso del Patrón de Entre Ríos, deberá jugar ante Boca Juniors la Supercopa Argentina, sin fecha confirmada.