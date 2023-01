Sobrevivió a naufragio en alta mar por 24 días

sábado 21 de enero de 2023 | 6:00hs.

Un hombre identificado como Elvis Francois, de 47 años, que aseguró haber naufragado y permanecido en alta mar durante 24 días, alimentándose sólo con salsa de tomate, ajo y unos cubitos de caldo, fue rescatado por la Armada Colombiana. Relató que quedó a la deriva en medio del mar Caribe al ser arrastrado por las olas cuando trabajaba en la reparación de un velero en la isla San Martín (Antillas Holandesas), donde reside. “Llamé a mis amigos, ellos intentaron contactarme, pero perdí la señal. No había más nada que hacer, sino sentarme y esperar, pero no tenía comida”, contó. Dijo que intentó establecer comunicación con algunos botes que pasaban, incluso tratando de “encender fuego”, pero no lo vieron. Finalmente, el 15 de enero un avión captó las señales que hacía Francois con ayuda de un espejo y la luz de sol. Agradeció a los guardacostas por haberle salvado la vida. “No sé cómo estoy vivo hoy”, expresó.

Migración Colombia se encargará de tramitar la extradición de Francois a su país de origen, Dominica.