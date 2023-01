Chikungunya: Paraguay roza los 3.000 casos y prevén el pico para febrero

sábado 21 de enero de 2023 | 5:00hs.

La situación del chikungunya, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, sigue siendo preocupante en toda la región, pero principalmente en Paraguay, donde ayer las autoridades sanitarias de ese país confirmaron que se contabilizan 2.754 casos, principalmente en el departamento Central y Asunción.

El registro reúne contagios que se detectaron entre el 24 de diciembre pasado y el 14 de enero último. Así, entre el más reciente reporte dado a conocer la semana pasada y este, los casos aumentaron en 1.350.

En cuanto a los internados, se mencionó que son 58 personas, de las cuales nueve se encuentran en terapia intensiva, entre ellos, un bebé de 2 meses de vida.

“El aumento de casos de chikungunya y dengue, pero principalmente de chikungunya, se da semana tras semana”, señaló el médico Guillermo Sequera, titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, dependencia del Ministerio de Salud paraguayo.

Sequera hizo hincapié además en que Asunción y Central son los epicentros de las arbovirosis, en especial de chikungunya. Aunque los demás departamentos como Concepción, Presidente Hayes, Cordillera, Paraguarí e Itapúa también presentan casos, no son de la misma proporción que los dos primeros.

A su vez el funcionario detalló que en Central las ciudades con mayores casos son Limpio, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Luque, Capiatá, Lambaré, Fernando de la Mora y Areguá. En Asunción son Loma Pytã, Santísima Trinidad, San Pablo y San Vicente.

Por otro lado, los especialistas del equipo sanitario del vecino país afirmaron que están sorprendidos por cómo se esta comportando la arbovirosis.

Fenómeno

“Existe un fenómeno que me resulta llamativo, generalmente las epidemias se calman en la primera semana de enero porque nuestras ciudades están ‘durmiendo’, la gente no se mueve mucho, se va de viaje, está de vacaciones, no hay movimientos en las calles, entonces caen las notificaciones y cuando se vuelve a la normalidad, a finales de enero y principios de febrero, se dispara. Pero en el caso de chikungunya está ocurriendo lo contrario, porque en enero está tomando fuerza, cuando todo está en calma, entonces en febrero podrían dispararse los casos”, remarcó el funcionario de salud paraguayo.

Y al recordar que la semana pasada se notificó la primera muerte por fiebre chikungunya, en una mujer de 73 años, volvió a insistir en la importancia de la eliminación de criaderos de mosquitos, al mismo tiempo de anunciar que se trabajará con los gobiernos municipales y departamentales, de manera articulada, para fortalecer las acciones de lucha contra esta epidemia.

Al finalizar la charla con la prensa volvió a detallar los síntomas del chikungunya, que son fiebre repentina y dolor articular moderado a severo y simétrico en la misma parte del cuerpo, es decir, si duele un tobillo el otro dolerá igual. También aparece rash cutáneo (erupciones en la piel), dolor de cabeza, conjuntivitis y dolor corporal difuso.

Por otro lado, se aclaró que el dengue, que también se transmite por el mosquito Aedes, tiene una sintomatología similar y en un primer momento puede confundirse con chikungunya. El dengue en particular tiene fiebre alta, dolores corporales, cefalea, dolor retroocular, en las articulaciones, en los músculos y/o huesos, rash en la mayor parte del cuerpo que aparece entre el quinto y séptimo día, al culminar el período de viremia.

Piden prestar atención a los cuadros febriles

Ante el reporte de aumento de casos de fiebre chikungunya en Paraguay y el comienzo de la temporada estival de mayor riesgo para la transmisión de arbovirosis en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación instó esta semana a los equipos de salud a intensificar la vigilancia epidemiológica de dengue, chikungunya y otras arbovirosis. También pidió optimizar el diagnóstico diferencial de patologías asociadas al síndrome febril agudo inespecífico, verificar la preparación de los servicios de salud para la atención adecuada de los casos, implementar las acciones de control ante todo caso sospechoso y difundir las medidas de prevención y control en la población.

Al igual que las autoridades paraguayas, del lado argentino coincidieron en que el pico de los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos habitualmente se produce durante febrero y marzo, de acuerdo al comportamiento observado en temporadas anteriores. De igual manera, respecto de la situación de la fiebre chikungunya, se destacó que en las últimas semanas de 2022 se registra una cantidad de casos en Paraguay y Brasil superior a los niveles observados en temporadas anteriores para el mismo momento del año, también considerando que el incremento de la circulación suele suceder a partir de marzo.



