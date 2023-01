Un mano a mano con la misionera de la Casa de Gran Hermano

viernes 20 de enero de 2023 | 18:27hs.

Mora Jaborniski disfruta de sus últimos días en Posadas, antes de volver a Buenos Aires a cumplir con su carrera de ingeniera civil y los compromisos que aún tiene con Telefé. La joven posadeña de 21 años que pasó por Gran Hermano, el reality más famoso de la televisión mundial, dialogó con El Territorio sobre sus días en la casa. No esquivó ninguna pregunta y brindó detalles sobre cómo fueron sus días dentro, los amigos y alianzas que formó, y la experiencia de estar en televisión, todo en una charla realizada en las instalaciones del restaurant Holy, de la costanera de Posadas.

Además, destacó cómo los clips y recortes de edición mostraron solo una parte de su personalidad, así como también resaltó la importancia de mostrarse genuina y fiel a sí misma, algo que desde que acude a entrevistas y programas fuera de la casa pudo demostrar.“Quería mostrarme tal cual soy yo, pero creo que no es un objetivo que se cumplió. Si bien sí me mostré tal cual soy, las cosas que más se marcaron no me representan para nada”, resumió al poco tiempo de salir como la tercera eliminada del programa, con el 60,7% de los votos.

