Báez Sosa: los alegatos del juicio serán miércoles y jueves próximo

Los alegatos de cierre del juicio a los ocho acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, se desarrollarán los próximos miércoles 25 y jueves 26 de enero, según dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, que tras esa instancia dará a conocer la fecha de la sentencia.

El 25 de enero alegarán los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y en la misma jornada lo harán luego los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, representantes de la familia de la víctima, en calidad de particular damnificado.

En ambos casos, solicitarán la pena que consideren necesaria para cada uno de los imputados, a partir de los hechos que entiendan que pudieron ser acreditados en las trece audiencias del juicio, en las que declararon 87 testigos.

Al día siguiente, será el turno del abogado Hugo Tomei, quien estuvo a cargo de la defensa de los acusados desde el inicio del caso y también a la largo del juicio iniciado el último 2 de enero.

Tomei estará acompañado como en cada audiencia por la abogada Emilia Pertossi, hermana de los imputados Ciro (22) y Luciano Pertossi (21) y prima de Lucas (23).

Los ocho jóvenes que son juzgados -Ciro, Lucas y Luciano Pertossi, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21) y Ayrton Viollaz (23)- están imputados como coautores de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que prevé la prisión perpetua.

También están acusados por “lesiones leves”, por los golpes sufridos por los amigos de Báez Sosa que trataron de defenderlo cuando fue atacado frente al boliche “Le Brique” de Villa Gesell.

Luego de los alegatos, los imputados tendrán la posibilidad de brindar sus últimas palabras ante el tribunal, antes de que se dé a conocer la sentencia.

Tras el cierre de los alegatos, el TOC 1, integrado por los jueces María Claudia Castro, Emilio Lazzari y Christian Rabaia, precisará la fecha en que dará a conocer la sentencia.

Fuentes judiciales informaron que podría ser el 30 o 31 de enero, pero la confirmación oficial será comunicada al cierre de la audiencia del 26 por Castro, presidenta del tribunal.

Las pruebas, consideran los fiscales Juan Dávila y Gustavo García, son numerosas y altamente incriminatorias. Los dichos de los acusados no fueron suficientes para controvertir la imputación de homicidio doblemente agravado por predeterminación y alevosía, lo que conlleva una pena de prisión perpetua. Lo mismo piensa la querella, liderada por Fernando Burlando e integrada por Fabián Améndola.

El miércoles tomó la palabra Lucas Pertossi, uno los acusados más complicados por las pruebas que incluyen declaraciones de testigos y mensajes revelados en las pericias. Pertossi es el rugbier que dijo que Báez Sosa “caducó” tras la brutal golpiza a la salida del boliche Le Brique.

Pertossi recordó detalles de la jornada en la que sucedió el homicidio; insistió con la ingesta de alcohol en la previa a la ida al local bailable, dijo cómo fue el momento en que el personal de seguridad los sacó del lugar; y precisó cómo se involucró en la golpiza: “Veo que agarran a un amigo del pie y lo quieren tirar al piso, me acerco y le digo ‘soltalo’. Le pego dos patadas, me voy para atrás, veo que el chico intenta pararse y me voy para atrás, me voy a la esquina”.

Luego de Pertossi, llegó el turno de la declaración de Blas Cinalli, quien negó los cargos en su contra y al igual que Lucas, tampoco reconoció haber participado de la premeditación de un homicidio. Sus dichos apuntan a una pelea previa, consonante con la calificación de homicidio en riña que podría introducir la defensa en los alegatos.

Cinalli es además el autor de mensajes que fueron revelados de los teléfonos incautados. “Nos sacaron todos los patovicas, lo recagamos a palos mal”, dijo a un interlocutor. “Nos agarraron del cuello, nos sacó la Policía, pero ganamos igual”, agregó.

Fernando Burlando pidió realizarle preguntas a Cinalli, pero éste se negó. De esta forma concluyó la etapa de recepción de testimonios

Tras la última jornada de audiencias los padres de Báez Sosa encabezaron un acto de homenaje en Dolores, en el día en que se cumplió el tercer aniversario del crimen de Fernando.