Las vacaciones de Darío Barassi con su esposa e hijas en Punta del Este

viernes 20 de enero de 2023 | 6:00hs.

Darío Barassi se encuentra de vacaciones en Punta del Este, acompañado de su esposa, Lucía Gómez Centurión y sus dos pequeñas hijas, Emilia e Inés. El conductor y humorista aprovecha estos días para descansar y relajarse en las playas de Uruguay, tras haber tenido un intenso 2022 con mucho trabajo.

En las imágenes exclusivas de Teleshow se puede ver al popular actor y a su familia disfrutando de un almuerzo en un restaurante al aire libre. Luego de almorzar, realizaron una caminata por la playa mientras charlaban. De esta manera, los Barassi disfrutan de esta escapada y aprovechan para recuperar energías de cara a un año con muchos compromisos laborales.

En diciembre pasado, el artista tuvo un problema de salud que lo dejó en cama por varios días. Desde su cuenta oficial de Instagram, se encargó de contar los pormenores de su situación. “Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus”, comenzó diciendo el conductor.

Luego subió otro video y aclaró: “Ay Dios, me siento para el o... Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo”.

Más tarde, Darío volvió a hablar de su estado de salud desde su domicilio. “Sigo con esta internación domiciliaria, sintiéndome para el o… En Instagram veo a gente ya de vacaciones, comidas de fin de año, gente laburando en curros de los que me tuve que bajar... En fin, Diosito ya llévame”, expresó con la ironía que lo caracteriza.

Luego de recuperarse de este fuerte virus, Barassi regresó a la televisión para despedirse de su programa 100 Argentinos Dicen, por la pantalla de El Trece. El exitoso ciclo de entretenimientos ha permanecido al aire durante 3 años consecutivos con muy buenos niveles de rating.

En la última emisión, cerró el ciclo con palabras de agradecimiento y afecto, y abrazado a todo su equipo de producción resaltó: “Nos despedimos todos juntos, nos tenemos que ir, gente. Muchas gracias, un placer haber hecho este programa. Seguramente nos reencontraremos con todos ustedes dentro de algún tiempo”.

Y para seguir con la buena energía que lo caracteriza y su humor entre ácido y desafiante, el conductor decidió no dejar de perder el clima festivo que tiene el programa. Así que sorpresivamente para todos, dedicó unos últimos minutos con una despedida a puro pogo.

“Para mí hay que despedirnos con un ‘andate a dormir vos’ que es la esencia de este programa”, lanzó Darío Barassi. De inmediato, el musicalizador, atento y acostumbrado a los pedidos insólitos del conductor, le dio play al tema y todo se volvió una fiesta.

Entre papeles de colores y muchos saltos con todo el equipo y el resto de los presentes, Barassi se mostró contento por finalizar el ciclo que puso ante los ojos de todos lo que piensan los argentinos.

Ahora, se realja en las playas uruguayas junto a su familia, mientras se prepara para un año cargado de proyectos.