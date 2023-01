La empleada doméstica que es viral por su fórmula para viajar más de dos veces por año

jueves 19 de enero de 2023 | 10:40hs.

En TikTok, una argentina que trabaja como empleada doméstica se volvió viral luego de compartir con sus seguidores la fórmula que utiliza junto a su familia para viajar dos o tres veces por año por la Argentina.

Yanina Valfaro, con más de 38 mil seguidores en la red social, suele dar consejos en relación con su trabajo y también responder inquietudes sobre su actividad. Una de ellas estuvo relacionada con su capacidad económica y a su modo de vida, ya que la mujer exhibe constantemente sus vacaciones y la ropa que se compra.

¿Cómo planifica sus viajes y administra su economía?

Le preguntaron cómo hace para planificar sus vacaciones, a lo que ella respondió: “Lo que yo hago es sacar entre nueve meses y un año antes. Ahora saqué para ir en invierno a Ushuaia otra vez y lo hice 300 días antes”.

“Lo saco en cuotas, que tienen interés. Estos pasajes me salieron $32 mil pesos, en 12 cuotas se agregaron $10 mil más de interés. Si lo dividimos en 12 es nada, alrededor de $800 mensuales, una docena de facturas. Es como comprar una docena de facturas por mes”.

Yanina además reveló: “No reservo por agencias ni armo paquetes, los hoteles suelo reservarlos por sitios que tengan cuotas. ¿Cómo hago para sacar un año antes si no sé qué voy a hacer en dos meses? En noviembre salen todos los feriados que van a haber el año siguiente”, aseguró.

Luego ejemplificó con su próximo viaje a Ushuaia: “En ese momento el aéreo estaba $32 mil. Este año, para la misma fecha, sale $100 mil. Más se acerca la fecha y más aumentan, tomás el riesgo de no conseguir”.

Sostuvo que puede hacer esos gastos porque tiene casa propia y no destina ese dinero a un alquiler.

“Ahora estoy pagando las del invierno que viene”, dijo Yanina, que vive en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

La opinión de los usuarios en redes

Un usuario respondió a uno de sus videos y cuestionó que Yanina se endeudara mes a mes para viajar. Ella contestó: “En un país con 6 ó 7 por ciento de inflación mensual, endeudarse no es mal negocio”.

“El terreno de la casa en la que vivo lo vi desde el tren, quería comprarlo y no tenía plata. No sé cuánto pasó hasta que lo conseguimos. No sabíamos quién era el dueño, los vecinos no me querían decir. Un día vi un aviso en el diario zonal y, a pesar de que no tenía un peso, lo llamé para comprarle el terreno. Y se dio”, relató Yanina.

''Me tomo las vacaciones cuando quiero''

“Cuando son pagas suelen darlas a su conveniencia, pero como no es mi caso me las tomo cuando quiero. Quizá me tome una en febrero, otra confirmada en junio y otra en octubre”.