La estrategia del abogado de los rugbiers para evitar la cadena perpetua

jueves 19 de enero de 2023 | 10:35hs.

Antes de que el debate oral iniciara, Hugo Tomei, el abogado de los ocho imputados acusados del asesinato de Fernando báez Sosa, decía que tenía planeado que los ocho imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa declararan en el juicio en su contra, y si bien no hablaron todos, varios de los rugbiers pasaron al frente e hicieron sus respectivas aclaraciones ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1.

El primero en romper el silencio fue Luciano Pertossi, y con su irrupción a los peritos especialistas en análisis facial, que lo señalaban como partícipe de la golpiza al joven de 18 años, el acusado pasó al frente y dijo que quería hacer una “aclaración”.

“Yo no estuve ahí”, dijo en referencia al video que los peritos estaban analizando y, así, quiso dejar en claro que la persona que mostraban en el video como uno de los que golpeaba a Fernando, no era él.

Después de eso, solo se limitó a decir que no pensaba contestar preguntas, y aunque la fiscalía y el particular damnificado buscaron respuestas, no las encontraron.

Tras la primera declaración, todo cambió: fin al pacto de silencio

Con esta primera declaración del jueves, se abrió una nueva etapa en el juicio, con la cual la defensa empezó a demostrar parte de su estrategia. Si bien hasta ese momento los rugbiers se habían mantenido en total silencio, siempre erguidos y con la cabeza en alto, a partir de que Pertossi habló, todo cambió.

Si bien se vió en varias oportunidades que los acusados tenían un pacto de complicidad entre elllos, empezó a intervenir el propio Tomei, cuando durante el debate cada tanto se acercaba a sus defendidos a marcarle cosas y guionarlos.

La que también empezó a mostrarse cerca de los jóvenes fue Emilia Pertossi, hermana de Ciro y Luciano, con quien los rugbiers tienen especial confianza y una relación cercana.

''Nunca planee matar a nadie'': la palabra de uno de los rugbiers más complicados

Tras la declaración de Luciano, el que rompió el silencio luego fue Máximo Thomsen, uno de los rugbiers más complicados y señalados durante las audiencias por los peritos y testigos.

Si bien no negó la golpiza, el detenido dijo que nunca planeó matar a nadie, y que en realidad él se defendió de un ataque sorpresivo que recibió por parte de los amigos de Fernando.

“Cuando recibo un piña, reaccioné pegando patadas. Pero jamás en la vida lo hice con la intención de matar a alguien”, explicó durante su declaración, en la cual además aseguró que nunca se enteró de que habían matado a Báez Sosa y que recién se dio cuenta de lo ocurrido cuando la policía fue a detenerlo junto al resto de los rugbiers al día siguiente.

Mientras hablaba, el acusados lloraba. Fue el único de los imputados que se explayó durante varios minutos y que explicó detalladamente cómo habían vivido las horas previas al crimen, en la playa y en una previa con amigos antes de salir a bailar.

No es casualidad que haya sido Thomsen el que habló largo y tendido, y tampoco es casualidad que no haya querido responder preguntas de la fiscalía y el particular damnificado.