Caso Báez Sosa: otros dos rugbiers rompieron el silencio

jueves 19 de enero de 2023 | 6:03hs.

Lucas Pertossi y Blas Cinalli pidieron declarar ayer en la última jornada de audiencias por el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Se trata de dos de los 8 acusados en el proceso que se lleva adelante en Dolores.

Luego de retomar un cuarto intermedio, Lucas Pertossi habló sobre cómo fue el día en la playa previo al ataque. “Quiero aclarar lo que pasó”, dijo. Detrás de su declaración fue el turno de Blas Cinalli quien lanzó: “Nunca le pegué a Fernando Báez Sosa”.

Ante el tribunal, Lucas Pertossi aseguró que “en ningún momento” tuvo “intención de matar a nadie” y que no le pegó a la víctima, tras pedir declarar en el marco del juicio por el crimen.

“Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie”, dijo el acusado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

A su turno, Blas Cinalli aseguró que “todo lo que pasó fue una tragedia terrible”, que “no hubo ningún plan” y que “en ningún momento” le pegó a la víctima, al solicitar declarar en el juicio.

“Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol”, dijo.

Por otro lado afirmó que “en ningún momento” le pegó a Báez Sosa y luego dijo : “Supongo que con quien tuve en el encuentro dentro del boliche no sé, capaz fue él. En ningún momento le pegué, veo que dicen que él tenía ADN mío en la uña del dedo meñique”, y justificó la presencia de ADN en el cuerpo de Fernando por un enfrentamiento dentro de Le Brique.

La audiencia concluyó mientras se escuchaban en el interior del recinto los gritos de “asesinos” desde el exterior, donde numerosas personas se congregaron para darle apoyo al cumplirse tres años de la muerte de su hijo a los padres de la víctima, Graciela Sosa y Silvino Báez, quienes presenciaron las declaraciones de Pertossi y Cinalli.

La última audiencia de testimonios había comenzado minutos antes de las 10 con la declaración conjunta de dos peritos forenses convocados por la defensa, quienes cuestionaron la autopsia realizada al cuerpo de Fernando y dijeron que no era concluyente sobre la causa de la muerte de la víctima, ya que no precisa si ciertas lesiones fueron producto de los golpes o de las maniobras de reanimación que le practicaron.