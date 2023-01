Figal y el Pulpito González, bajas confirmadas para Ibarra pensando en el duelo ante Racing por la Supercopa

jueves 19 de enero de 2023 | 6:01hs.

Boca se enfrentará a Racing mañana, a partir de las 12.30 de la Argentina, en el Estadio Hazza Bin Zayed de Abu Dhabi, por la Supercopa Internacional y para dicho compromiso el entrenador Hugo Ibarra ya sabe que no podrá contar con dos futbolistas: el defensor Nicolás Figal y el mediocampista Diego González. Además, hubo un nuevo ensayo táctico, donde el Negro comenzó a despejar la duda del arco.

Al igual que en el entrenamiento de ayer, Figal se entrenó diferenciado debido a que se está recuperando de un desgarro y ya es confirmado de que se perderá el partido frente a la Academia. Por su parte, el Pulpo también practicó aparte de sus compañeros ya que acumula líquido en una de sus rodillas, motivo por el que se atrasa su regreso a las canchas, y es otra de las bajas para el Negro.

De este modo, la zaga del Xeneize se encamina a que sea conformada por Facundo Roncaglia y Agustín Sández, mientras que el mediocampo sería conformado por Pol Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez. El dueño arco, en tanto, todavía no está confirmado. Si bien Sergio Chiquito Romero fue parte del ensayo, aún no puede patear con fuerza y, si no está al 100 por ciento para mañana, todo indica que atajaría Javier García.