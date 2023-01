El chipero de París le dio su currículum a Messi

jueves 19 de enero de 2023 | 6:00hs.

Maximiliano Barrientos (30), escritor y cineasta posadeño, que durante la pandemia se hizo viral en las redes por vender chipas en París con un llamativo carrito, no la pasó bien en los últimos tiempos.

Sin trabajo y prácticamente en la calle, se decidió a cambiar su suerte y apostarse frente a la casa del argentino más famoso y querido del mundo, con un solo objetivo: entregarle su currículum para intentar conseguir un empleo.

Con pocos billetes en el bolsillo y un gran cartel que decía Antonela, traje alfajores para Messi y los chicos, esperó paciente tres días hasta que el milagro se le hizo. El matrimonio Messi le abrió la puerta, lo llamaron e intercambiaron palabras muy amables según fue el relato de Barrientos, “Lío y Antonela me dijeron que se iban a ocupar, que les tenga paciencia, que querían que me vaya bien”.

En una entrevista con el programa radial Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7, el realizador aseguró además que Messi le costeó la consulta y tratamiento de odontología: “Ya no tengo dolor y por eso voy a estar siempre agradecido, más allá de que pase lo que pase de ahora en más, voy a perseguir mis sueños más que nunca”, dijo el misionero.

En Tik Tok, el día a día de la misión CV.

El joven artista fue compartiendo detalles de su aventura con los Messi en sus redes sociales y, en medio de la fiebre mundialista que no cesa, la humana acción del Diez de la selección y su esposa se replicó por mil en internet y en los medios de prensa, a la vez que fueron muchos los usuarios que le enviaron mensajes de apoyo al misionero.

Sólo un mal momento

Apodado el ‘Chipero de París’ por su ingenioso emprendimiento de venta ambulante en los alrededores de la Torre Eiffel, Barrientos debió afrontar problemas económicos: no pudo encontrar un trabajo regular en su pasión que es el cine y tampoco le estaba siendo tan rentable hacer las chipas con el encarecimiento de la materia prima y los impuestos. Así, perdió su departamento al no poder pagar más el alquiler y también se quedó sin su carrito que fue a parar a la basura.

Ante este panorama, muy angustiado y estresado, la situación le pasó factura a su salud y comenzó a sufrir dolor de muelas. Sin embargo, pese a ese presente adverso no bajó los brazos, se mudó a vivir en una zona más alejada con su novia a quien le agradece por “ser incondicional” y porque ella y su familia “literalmente me sacaron de la calle y hoy son mi familia también”.

“En las fiestas comimos una ensalada rusa, porque no había para otra cosa, y me estaban doliendo las muelas por estrés, al ver cómo se preocupaba la familia de mi novia al verme así, dije tengo que hacer algo, tengo que salir adelante”, relató el misionero que emigró muy joven a México para estudiar audiovisual y después viajó a Inglaterra para ser parte de una reconocida productora pero sobrevino la pandemia y los proyectos se truncaron y luego quedó varado en Francia.

Misionero en París

“Mi historia comienza en México, donde fui a estudiar cine, me hice conocido, llegué a estudiar y trabajar con Guillermo del Toro, hice varios trabajos hasta que me llaman para trabajar en Londres, pero vino la pandemia y me golpeó fuerte ya que yo era un cineasta que estaba comenzando y me quedé varado directamente en Londres, y de ahí cuando pude me fui a Francia”, expresó.

Comenzó a buscar trabajo y pudo alquilar, “como todo argentino aunque sea cineasta me doy maña para todo, trabajé de muchas cosas”.

Acerca de su oficio de chipero en la ciudad de las luces, explicó que en nuestra provincia trabajó de vendedor de chipa a los 10 años.

“En París construí un carrito que todos me decían que parecía una máquina del tiempo y se acercaban y preguntaban, la realidad es que era un hornito sobre ruedas y muy adornado, creo que algo del cine tenía ese carrito. Me costó encontrar la fécula pero cuando lo hice, preparé las chipas y las vendí todas, mis primeros compradores fueron turistas paraguayos que no podían creer. Pero después ya no era yo sólo, empezaron a aparecer muchos chiperos; ahora está difícil hacer chipa por el tema de la guerra en Ucrania y los altos impuestos”, remarcó.

El ángel Messi

“La verdad que estoy en shock, este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida, pasó lo que yo quería que pase, esperé durante tres días frente a la casa de Messi… de repente veo que se abre la puerta de la casa y sale Antonela”... la cita es parte de la narrativa que hace Barrientos en Tik Tok de su increíble historia y luego de cumplir su misión de darle en mano al crack su CV.

En la radio se explayó: “¿Cómo se me ocurrió?… yo sabía dónde vive Messi, yo vivía cerca hasta que me mudé, pero nunca pensé ir a molestarlo, por ahí pensaba ‘le llevo una chipa’, pero cuando perdí mi carro, que me lo tiraron a la basura porque no pude pagar el apartamento y tenía el dolor de muelas y sin dinero, no aguanté más y me dije ‘voy a ver a Leo a ver si me da una mano’. Para mí es el argentino más bueno”.

Estaba a 400 kilómetros de la casa del campeón. “Tomé mi último calmante y mi novia me dio 100 euros, todo lo que tenía, y me dice que me apoya y me quiere, fui con la angustia de no saber lo que pasaría”, refirió. Cuando llegó a la vivienda habló con los guardias, repartió alfajores y les comentó sobre su intención.

“Les dije que no quería fotos ni hacer lío, sólo le quería dar mi CV porque necesito el trabajo y ellos me apoyaron, sólo me dijeron que no haga quilombo; porque van muchísimas personas a querer sacarse una foto. Él a veces sale pero es imposible que atienda a todos”, explicó.

Y finalizó: “Yo no quería una foto, yo quería darle mi CV y los alfajores, tres días estuve hasta que Antonela abrió la puerta y me llamó, ella ya me había visto, y por otra puerta salió Messi, en short, y la luz de la casa le da sobre la cabeza y parecía un ángel. Me dicen que saben mi historia, que vieron mis redes y que me van a ayudar, fue algo increíble. Ellos me dijeron que querían que me vaya bien. Yo estoy muy feliz, ya estoy mejor de salud y fuerte para salir adelante, seguir buscando un trabajo y voy a seguir haciendo cine que es mi vida y siempre voy a agradecer a los Messi, a mi novia y a su familia”.