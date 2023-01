Flor Vigna estrenará un tema en modo Shakira

jueves 19 de enero de 2023 | 6:00hs.

La conductora, bailarina y cantante Flor Vigna está poniendo todo de sí en esta última rama artística, donde enfoca todas sus energías en este verano, además de continuar con la conducción de El último pasajero, por Telefe. Y tras la publicación del tema récord del año entre Shakira y Bizarrap, fue ella la que también tomó las riendas y confirmó que el próximo tema estaría dedicado a una de sus historias del pasado que le dejó una marca que tardó varios años en borrar.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram aseguro que “lo escribí pensando en los mares que lloré, las veces que pensé que no iba a poder, lo insuficiente que me sentía y como después de unos años renací por completo”. Luego, explicó que “esa crisis se volvió mi mayor lotería. Empecé a priorizarme y crear mi sueño desde abajo de todo. Hoy sigo luchándola y cuando estoy débil me acuerdo de la Florcita de 18 que también pudo, como vos y yo también vamos a poder con lo que hoy tengamos delante

“Abrázate fuerte en tu proceso y vamos a mover juntos las cachas”, cierra el escrito, acompañada de un video en el que de fondo suena la Sessión #53 de Shakira y Bizarrap. Así, mientras ella baila al compás de la música, unos carteles cuentan la historia que llevó a componer el tema próximo a estrenarse.

“Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga”. Así, sin vueltas, comenzó la historia que Vigna contó en el video. Según explicó “estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño”, para luego detallar que “a los 19 años gané mi primer beca en LA academia de danza, actuación y canto”. Tras ello, llegaría el gran despegue.