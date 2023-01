El esperanzador posteo de Coldplay antes de volver a la gira

jueves 19 de enero de 2023 | 6:00hs.

Después del éxito arrollador que significó su paso por Argentina en octubre y noviembre pasado, la esperanza de que la banda británica vuelva al país en 2023 comenzó a latir fuerte.

Es que miles de fanáticos que se quedaron sin entradas y otros tantos que quieren volver a vivir la experiencia Coldplay comenzaron a especular sobre una posible vuelta de la agrupación cuando en el mes de marzo retorne a Sudamérica.

Claro que esta vez será para cumplir con su agenda de shows en Brasil, que el año pasado debió ser postergada por la afección pulmonar que sufrió Chris Martin y que lo llevó a cumplir con varias semanas de reposo.

El pedido de los fans, la buena relación que Chris Martin tiene con Argentina y los dos meses de descanso que la banda tendrá entre su presentación en el país carioca y la continuidad de su gira por Europa son buenos motivos para ilusionarse. Sin embargo, en las últimas horas un posteo que Coldplay hizo en sus redes redobló la esperanza.

“No puedo esperar a sentir esto de nuevo, próximamente más fechas”, dice el mensaje que puso a todos en alerta, escrito sobre un video que sobrevuela el estadio de River Plate mientras suena parte del hit “Viva la vida”.

Ante estas imágenes, la reacción del público no tardó en llegar: “Yo esto lo tomo como una señal… elijo creer”, escribió una usuaria en clara alusión a la frase que usamos durante todo el Mundial de Qatar buscando coincidencias para mantener vivo el sueño de salir campeones.

“Muchachooooos… ahora nos volvimo’ a ilusionar”, lanzó otra chica en referencia al hit que compuso La Mosca y que sonó durante toda la Copa del Mundo.

Lo cierto es que lo que genera Coldplay en nuestro país es un fenómeno inexplicable. De hecho, cuando anunció el desembarco de su Music of the Spheres World Tour en Buenos Aires, el furor fue tal que las entradas se agotaron en tiempo récord, teniendo que agregar nuevas fechas en cuestión de horas.

Diez fueron los estadios que llenó, sin embargo, no fueron suficientes. Y ahora que la banda regresa a Sudamérica para cumplir con los shows que tuvo que postergar debido a los problemas de salud de su cantante, el sueño vuelve a encenderse.

Los primeros días de octubre se supo que Chris Martin debía hacer reposo durante tres semanas, debido a una infección pulmonar. Motivo por el cual los conciertos previstos para Brasil tuvieron que ser pospuestos para marzo de 2023.

Al enterarnos de esta noticia, inmediatamente se encendieron las alarmas sobre qué pasaría con los recitales de nuestro país; algo ante lo cual el grupo se encargó de llevar tranquilidad: “Por el momento los shows en Argentina siguen confirmados”, señaló un comunicado difundido en las redes de la banda.

Experiencia Coldplay

“No es solamente un concierto, es una experiencia única”, coinciden todos los que alguna vez tuvieron la posibilidad de asistir a alguno de sus shows.

Es que no sólo son sus letras, no sólo es el despliegue de pantallas, pasarelas y escenarios, no sólo son las pulseras que esta banda puso de moda para sincronizar luces y sonidos y lo más importante, hacer al público parte del show. Coldplay es un fenómeno integral que, además de hacer música y de sorprender con mega puestas en escena, está muy comprometida a nivel social y ambiental.

De hecho, hace un par de años atrás los músicos se plantearon la posibilidad de no volver a realizar giras para no agravar el calentamiento global. Con este objetivo en mente, el grupo integrado por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion puso en marcha su Music Of The Spheres World Tour; una de las giras más revolucionarias de toda su trayectoria.

Con intenciones de cuidar los recursos naturales, este tour sustentable se destaca por disminuir el consumo, reciclar, reducir nuestras emisiones de CO2 e implementar nuevas tecnologías ecológicas.