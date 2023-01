“Qué hermosa locura”, el emotivo mensaje de Messi a un mes de la conquista de la Copa del Mundo

miércoles 18 de enero de 2023 | 11:15hs.

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo”, escribió Lionel Messi en su cuenta de Instagram a un mes de la consagración de la Selección argentina como campeona del mundo en Qatar 2022, en un emotivo mensaje en el que también destacó: “Que hermosa locura”.

Leo llegó hoy a Qatar con motivo de una gira comercial del Paris Saint Germain y se hizo un tiempo para recordar el título conseguido el 18 de diciembre en la histórica final ante Francia.

La Pulga volvió a mostrar toda su emoción por haber cumplido el sueño que persiguió durante toda su carrera, y que finalmente se le cumplió a los 35 años.

El mensaje de Lionel Messi, a un mes de la conquista del Mundial de Qatar

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos.

Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…

Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina.

Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos.

Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!”

Las reacciones al posteo de Messi por el título del mundo

Entre las primeras respuestas que recibió Messi estuvo Antonela Roccuzzo, que emocionada, contestó con emojis de lágrimas.

“Campeones del mundo”, contestó el Kun Agüero, en tanto que Di María reaccionó con corazones.

“Coronados de gloria”, escribió la cuenta oficial de Newell´s, en tanto que Rodrigo Messi, que pocas veces interviene en los posteos de su hermano, destacó: “Recuerdos que marcarán toda la vida”.