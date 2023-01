Iguazú: niña discapacitada debe mudarse a una casa sin concluir porque sus padres no pueden pagar alquiler

miércoles 18 de enero de 2023 | 9:45hs.

Abigail Peña tiene 7 años y vive con sus padres, la niña padece hidrocefalia con válvula mielomeningocele. tiene vejiga neurogénica, hace poco tiempo un grupo solidario logró conseguir una nueva silla de ruedas para la pequeña ya que la anterior le quedó chica, sin embargo la alegría de la pequeña duró muy poco ya que se ha quedado sin lugar para vivir.

La situación económica de sus padres no le permite mantener a la niña con todos los medicamentos que necesita y pagar el alquiler de una casa, teniendo en cuenta los altos costos de los arrendamientos además del hecho que escasean propiedades en el la ciudad de las Cataratas.

La niña para mantener un buen estado de salud debido a su padecimiento necesita un espacio que le brinde al menos mínimas condiciones sanitarias, situación que actualmente es imposible. Ante la difícil situación que atraviesa la familia y para ayudar a la familia, el bisabuelo de la niña cedió una parte del fondo de su terreno ubicado en el barrio San Lucas para que la familia edifique y se mude al lugar. Sin embargo, hasta el momento solo han logrado construir una vivienda precaria con materiales donados, y actualmente tiene piso de tierra, además aún no cuenta con techo para resguardar las pocas cosas de la familia y sólo han logrado conseguir una lona que pondrán para poder mudarse al espacio.

La familia estaba residiendo en una pieza “de prestado” en tanto llevaban adelante la construcción de la vivienda, pero el propietario le solicitó el lugar y ahora deben mudarse de urgencia al espacio que no cuenta con electricidad, agua potable, piso, techo y baño instalado que es necesario para que la niña pueda mantener un buen estado de salud.

Foto: Norma Devechi

Un grupo de personas trabaja para reunir fondos y colaborar con la familia, incluso donan cada vez que pueden pañales y están gestionando la posibilidad de que la niña pueda ir a la escuela ya que aún no está dentro del sistema debido a su condición económica pero aún no han logrado concluir la construcción de la vivienda.

Ya en el mes de diciembre, la niña estuvo internada en la capital provincial por varios días debido a una infección urinaria, estuvo en estado grave, situación complicó aún más la situación económica de la familia que debió solicitar ayuda para conseguir los medicamentos y pañales.

“Necesitamos muchas cosas y se hace muy difícil, ahora no se pueden mudar, porque Abigail necesita condiciones sanitarias para no enfermar, y ahora no podemos avanzar mucho, pero ellos deben dejar esa pieza lo antes posible”, indicó Ruth Peña, tía de Abigail.

Para colaborar con la familia se pueden comunicar con Ruth al 3757625809