Sequía: gestionan bajar programas nacionales para ayudar a productores correntinos

miércoles 18 de enero de 2023 | 10:15hs.

Se debe a la sequía que viene atravesando la provincia hace tres años, lo que perjudicó a toda la producción. Por ello, tras varios relevamientos, llegaría la ayuda por parte de Nación.

La alternativa que se está manejando con la Secretaría de Agricultura la comentó el diputado nacional Fabián Borda, que se mostró preocupado por la situación de flora y fauna de toda la provincia de Corrientes.

El legislador contó que fue recibido por el jefe de Gabinete, Juan Manuel e indicó que estuvieron reunidos analizando y “viendo todo el relevamiento que pudimos hacer con los pequeños productores de la provincia de Corrientes. Es un número nada más, porque lo que se ve es la falta de comida y de agua para los animales. Hoy a la mañana ya estuvimos organizando con el equipo que está en Buenos Aires y la Secretaria de Agricultura, para poder bajar a las zonas más afectadas, y a todas en general, alimentos e insumos para cualquier tipo de ganado que corresponda en la región. Hablamos de alimento balanceado, alfalfa, rollos de pasto”.

Afirmó que los animales en algunas regiones la pasan mal porque los bañados están secos, y es una situación desesperante para el productor.

En este sentido, indicó que la ayuda “será directa Nación – productor, porque la necesidad es urgente. Se sabe que la provincia está ayudando a distintos productores, pero vemos que no es equitativo”.

En cuanto a las demás actividades que tuvo durante el año 2022, señaló que “se pudo bajar la agencia Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) a la provincia, donde se hicieron relevamientos en todos los pueblos y ciudades, y pudimos llegar a que la gente obtenga su beneficio. Además aprobamos el decreto por el cual Andis va a tener sus propios médicos, aparte de los médicos que ya están, por lo que se podrá agilizar más el trámite”.

En diciembre se han entregado más de 50 pensiones no contributivas en Santo Tomé, y números parecidos en otras ciudades.

Por otro lado, Borda evaluó que el 2022 legislativamente “nos dejó sabor a poco porque hubo cosas, proyectos importantes, que por cuestiones de políticas raras, la oposición no daba quórum, o en las comisiones mismas no podíamos hacer dictamen, se fueron trancando y no salieron. Pero dentro de todo se trabajó bien, pudimos aprobar un presupuesto con mayoría absoluta para que el Poder Ejecutivo pueda trabajar bien este año con el presupuesto armado”.