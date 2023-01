Yaguá la caza, campaña a favor de la fauna y la biodiversidad de la selva

miércoles 18 de enero de 2023 | 8:28hs.

A pesar de la evolución en muchos aspectos de la vida cotidiana, la caza sigue siendo un flagelo contra el que hay que luchar para poder defender la biodiversidad.

Es en este sentido, más de quince artistas se sumaron a la campaña Yaguá la Caza, una iniciativa de la Fundación Vida Silvestre Argentina que tiene como objetivo desalentar la cacería.

Con el Chango Spasiuk abriendo la jugada, los videos con diferentes artistas del país recorrerán las redes y los medios para generar mayor conciencia ecológica.

La caza furtiva es hoy ‘‘una de las amenazas más grandes que tenemos en nuestra eco región donde se encuentra la selva misionera. Todavía lamentablemente tenemos bastante presión de caza sobre la fauna, lo cual peligra la integridad de nuestra selva’’, arrancó explicando Lucía Lazzari, responsable por Vida Silvestre, en diálogo con Radioactiva.

Es que aunque la legislación -tanto nacional como provincial vigente- prohíbe la cacería, el mercado negro que tienen los animales exóticos, su piel, su carne y otros atributos, los mercantiliza y hace bienes deseados, sin pensar en las consecuencias ecológicas. La caza pone en riesgo todo el equilibrio del monte, y en consecuencia lo que se sacrifica también es la calidad de vida de las personas.

Por eso, Yaguá la Caza busca infiltrarse en redes sociales y medios de comunicación, difundiendo mensajes que exponen la problemática y las acciones de prevención con la participación que se pueden llevar adelante, de la mano de de más de quince artistas que Lazzari no quiso ‘spoilear’.

Yaguá la Caza hace un juego de palabras con yaguá -que significa perro- pero es un término coloquial para expresar rechazo o desaprobación para desalentar la cacería.

Los mensajes de los artistas se difundirán en diversas plataformas de redes sociales, medios de comunicación y servicios de mensajería instantánea.

La amenaza de la caza no solo toca a Misiones, sino a todo el país y el mundo, pero en especial, esta parte de selva es uno de los lugares con mayor biodiversidad y resulta clave preservar a sus especies únicas.

‘‘Trabajamos en un proyecto junto a Brasil y a Paraguay porque la selva misionera es parte de la ecorregión del bosque atlántico, que es compartida entre los tres países y los animales no conocen de frontera, traspasan de un país a otro sin problema. Lamentablemente los cazadores en muchas oportunidades también, así que trabajamos en conjunto’’ conjugó Lazzari al tiempo que detalló que en este último año se decomisaron más de 78 campamentos de cazadores furtivos y se encontraron más de 220 estructuras de caza como sobrados o saladeros - sitios de espera de cazadores-.

‘‘Es bastante la presión que tiene nuestra selva está amenazada’’, refirió la especialista.

En la misma línea detalló que se trabaja en conjunto con guardaparques y gente de la zona para reforzar el resguardo de áreas protegidas.

“Apoyamos la gestión de las áreas protegidas con capacitaciones para los guardaparques y distintas formas. Ahora con esta campaña, buscamos desalentar la cacería llegar a sensibilizar a la comunidad, a la gente que convive con estas áreas’’, sostuvo. La Asociación está presente en las 13 áreas protegidas del país, de las cuales 9 son de Misiones.

‘‘La verdad es que ya estamos en la situación en la que tenemos que decir basta. No podemos seguir soportando esta presión de caza porque nos va a afectar mucho a la conservación de la selva’’, postuló sobre la gravedad de la situación.

En el caso del yaguareté, por ejemplo, como gran felino de América y animal insignia de esta región, Lazzari destacó que la caza no solo lo afecta directamente cuando van por él, ‘‘sino también porque hay presión sobre sus presas. Todo esto que tiene que ver con la caza furtiva, los cazadores están compitiendo con el yaguareté por su comida, les sacan su comida, entonces no solo la presión es sobre el yaguareté al ser cazado o por la deforestación, sino sobre todo su empresa y su hábitat’’, marcó.

Es con esta motivación que los artistas decidieron sumarse a la causa para, con su notoriedad, enfocar la atención hacia el cuidado de la fauna y el ambiente.

El primer portavoz, Chango Spasiuk, destaca en su mensaje que ya se viraliza en las redes la importancia de poder cuidar toda la naturaleza. ‘‘Ya está, ya se terminó. No tiene ningún sentido cazar, no tiene ningún sentido, tiene mucho más valor 1000 a cero cuidar la naturaleza que te rodea. Y la naturaleza no es simplemente un arbolito que te da sombra, un pastito, la naturaleza es toda la biodiversidad, toda la vida y eso es lo que hay que preservar. Porque eso es calidad de vida para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia’’, dice el Chango remarcando que como buen misionero es defensor de la selva.