Caso Báez Sosa: “Esa patada no la doy, me freno antes”

miércoles 18 de enero de 2023 | 6:03hs.

La semana pasada, su hermano Luciano fue el primero en romper el silencio. El lunes lo hizo Máximo Thomsen, uno de los más complicados en el caso, mientras que ayer, un tercer acusado de haber matado a golpes a Fernando Báez Sosa hace tres años, en Villa Gesell, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores.

En solo cinco minutos, y sin responder preguntas, Ciro Pertossi intentó socavar una prueba fílmica en su contra: un video donde parece pegarle una patada en la cabeza a la víctima, que estaba inerte en el piso. “Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta de que el chico está en el piso, me freno antes”, sostuvo mientras estaba de pie y con un puntero de madera señalaba la pantalla de TV donde se reproducía la filmación.

Como su hermano Luciano y como Thomsen, Ciro Pertossi, de 22 años, no se refirió a la víctima por su nombre. Ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari se refirió a Báez Sosa como “el chico”. Al igual que los otros, tampoco nombró a ninguno de sus complices. Ese pacto no se rompe.

Las tres declaraciones persiguieron el mismo objetivo: ante la imposibilidad de negar que estuvieron en la escena del hecho, instalar la teoría de que no actuaron con premeditación, que hubo una pelea con otros chicos y que, en esa refriega en la que varios pegaron, sin precisar quién, cuánto o cómo se produjo una “tragedia no buscada”. La definición típica del homicidio en riña, tipo penal que exige que no se pueda identificar fehacientemente al autor, y que prevé penas de dos a seis años de cárcel. Una diferencia enorme con el castigo que el Código Penal prescribe para quien comete un homicidio agravado por alevosía y participación de dos o más personas: prisión perpetua.

Eran las 10, y la duodécima audiencia acababa de comenzar cuando Hugo Tomei, abogado de los ocho acusados, le avisó a la jueza Castro, que cumple la función de presidenta del tribunal, que Ciro Pertossi quería hacer una aclaración sobre un video que fue reproducido en varias oportunidades durante las distintas audiencias.

Sobre este punto había declarado la semana pasada el instructor del Ministerio Público Fiscal que, durante la primera etapa de investigación de la causa, se encargó del análisis de los videos incorporados en el expediente.

“Ciro Pertossi arroja una patada que, a mi criterio, detiene antes de impactar (en Báez Sosa). Habrá advertido que estaba inconsciente”, dijo bajo juramento de decir la verdad Pablo Laborde.

Los dichos corresponden a una secuencia del ataque donde también se lo puede ver a Thomsen.

Con la declaración del acusado pareció quedar en claro la estrategia de la defensa: intentar derribar o poner en duda la agravante de la alevosía.

Ciro Pertossi no quiso responder preguntas de los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García.

Cuando los representantes del Ministerio Público quisieron saber por qué había frenado la patada, el imputado explicó: “Ya respondí eso”.

Sobre las declaraciones que hicieron los imputados durante el debate, el representante del Ministerio Público dijo: “No nos afecta a nosotros en cuanto a lo que ya se ha probado. Que no respondan preguntas quedará a interpretación del tribunal”.