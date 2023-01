Las canastas básicas treparon por encima del 100% en 2022

miércoles 18 de enero de 2023 | 6:02hs.

Las canastas básicas, tanto la alimentaria, que marca el ritmo de la línea de indigencia, como la total, que define a la línea de pobreza, subieron por encima del 100% a lo largo del 2022 y de esa forma mostraron el carácter particularmente regresivo de la inflación a lo largo del año: para las personas de los deciles más bajos, que intentan no quedar por debajo de ambas líneas, fue más complicada la dinámica de los precios. En diciembre se movieron apenas por debajo del IPC.

El Indec publicó ayer el informe Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, correspondiente a diciembre en el Gran Buenos Aires. La suba mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la inflación de los indigentes, fue de 5% y estuvo apenas por debajo del 5,1% del IPC Nacional. El incremento de la Canasta Básica Total (CBT), en cambio, fue de 4,5%.

En el año, sin embargo, las subas fueron extraordinarias y por encima de la inflación general: la CBA trepó 103,8% y la CBT 100,3%. Incrementos récord, que llevaron a que una familia tipo, de cuatro integrantes, que no paga alquiler, necesite $152.515 para no ser considerada pobre. Ese mismo grupo precisó $67.187 para no ser indigente.

Mientras que la CBA incluye sólo los alimentos que necesita una familia tipo según los requerimientos kilocalóricos mínimos, la CBTA marca lo que un grupo familiar tuvo que gastar para alimentarse, vestirse, movilizarse y acceder a medicamentos, entre otros bienes y servicios, para superar la línea de pobreza.

Lo que más aumentó

Durante el 2022, prendas de vestir y calzado, incluida en la CBT, fue el sector que más aumentó en todo el año con un alza del 120,8%. En el caso de los alimentos fue de un 95%, por encima de la inflación anual. Un rubro con alto impacto en el costo de vida y el que mayor incidencia tiene en el IPC. En febrero fue el momento más crítico cuando subió casi el doble que el dato mensual, en 7,5%, justificado de parte del gobierno por la guerra en Ucrania.

Cada alimento tiene su particularidad, aunque hay algunas instancias que coinciden y sus valores se forman dependiendo si se trata de productos de góndola como lácteos, panificados o conservas; o estacionales, como frutas y verduras.

Entre los factores que impulsaron los precios durante el año pasado, la sequía fue determinante para los estacionales; la especulación cambiaria, ya que cada vez más empresas incluyen los precios del dólar blue (en niveles récord) en sus estructuras de costos, para artículos de góndola y también el alza de los precios internacionales, para los derivados de granos.

El monto que un adulto promedio necesitó en diciembre para no ser pobre se ubicó en $49.357,70, mientras que requirió al menos $21.743,48 para no ser indigente.

En tanto, según un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, el Índice de Pobreza en el tercer trimestre del año llegó al 43,1%, contra el 42,4% de julio-septiembre del 2021. Además, la indigencia, entendida esta como los pobres cuyos ingresos no les alcanza ni siquiera para comprar el mínimo de alimentación, alcanzó al 8,1%, por debajo del 9% de igual período del 2021.

Todo esto se dio en doce meses en que la economía creció 4,8%, y la inflación trepaba al 83%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe del Observatorio Social de la UCA destacó que “el escenario de pospandemia”, con la recuperación económica, el aumento de la ocupación, la caída del desempleo y los refuerzos en la asistencia social “lograron atenuar o incluso revertir la tendencia creciente de los indicadores de indigencia y pobreza”.

Incluso, “en un escenario crecientemente inflacionario, no se evidencia un crecimiento exponencial de la indigencia y pobreza por ingresos”. Esto se debería “a los esfuerzos” tanto de las familias, como “la política pública, de incrementar el número de perceptores laborales y no laborales (planes sociales) de los hogares”.