Ya son 2760 los casos de gastroenteritis en Florianópolis

martes 17 de enero de 2023 | 19:24hs.

La causa del brote epidémico de gastroenteritis en Florianópolis, que desde hace tres semanas crece entre habitantes y turistas, se podría conocer el viernes de esta semana si se confirma la sospecha de un equipo de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Al momento, hay 2760 casos atendidos en las unidades sanitarias locales, de acuerdo con los datos oficiales actualizados.

Mientras se espera que las autoridades sanitarias municipales y estaduales den a conocer el resultado de los análisis de las muestras tomadas a pacientes, los investigadores de la UFSC están estudiando unas 150 muestras de 13 sitios en playas y ríos de la isla. Las cotejarán con unas 40 de pacientes para intentar determinar si la fuente está en aguas de uso recreativo.

“La cantidad de casos está en un pico y probablemente [el brote] tenga que ver con las aguas residuales lanzadas a cuerpos hídricos, en especial el mar que la gente usa para bañarse y para hacer actividades durante el veraneo”, explicó Gislaine Fongaro, coordinadora del Laboratorio de Virología Aplicada de la UFSC, en Florianópolis. Ahí se están investigando muestras ambientales y fecales del brote de diarrea aguda.

Se trata del mismo equipo que hace tres años descubrió a partir del análisis de aguas residuales de Florianópolis que el virus SARS-CoV-2 de Covid-19 estaba en Brasil desde noviembre de 2019, meses antes de que se confirmara el primer caso en ese país y la región.

Los más de 2700 afectados, que son quienes consultaron principalmente en las unidades de pronta atención (UPA) del norte (Canasvieiras) y sur (Campeche) de la isla, incluyen todas las edades. Pero la mayoría, según se pudo saber, son adultos, turistas y residentes por igual, que frecuentan en estas semanas zonas de playas, sobre todo del norte de Florianópolis. El 64% de los que consultaron por diarrea, náuseas, vómitos y, en algunos casos, deshidratación lo hicieron en la UPA Norte.

Recomendaciones

El viernes pasado, a propósito de la cantidad de turistas argentinos que están viajando a Brasil, el Ministerio de Salud de la Nación difundió las siguientes recomendaciones preventivas para los viajeros:

- No bañarse en playas señalizadas como no aptas y/o contaminadas, ya que los patógenos que causan enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cutáneas, auditivas y oculares, entre otras, pueden transmitirse a través del agua para uso recreativo contaminada

- Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente antes y después de ir al baño, cambiar pañales, manipular y preparar alimentos, amamantar y/o tocar animales. Si no hay agua y jabón disponibles, usar un desinfectante

- Evitar el consumo de agua de la canilla o grifo ya que en algunos lugares puede no ser segura para beber, preparar alimentos y bebidas, hacer hielo, cocinar y cepillarse los dientes. No consumir bebidas con hielo sin conocer qué agua se utilizó

- Evitar beber directamente de latas o botellas, ya que la superficie puede estar contaminada. Limpiarlas y secarlas antes de beber o servir en un vaso

- No consumir alimentos crudos (incluidas las verduras), poco cocidos o vencidos, aun en buen estado, ni que tengan olor, color o sabor alterados o cuando el envase esté hinchado o aplastado

- Evitar el consumo de alimentos en puestos callejeros

- Consumir productos lácteos pasteurizados

- Guardar adecuadamente los alimentos en la heladera, sin mezclar los que están cocidos con los crudos

- Lavar las frutas, las verduras y las hortalizas con una solución de hipoclorito al 2,5% (diluir una cucharada de lavandina en un litro de agua durante 15 minutos y lavar con agua segura para eliminar los residuos)

- Desinfectar superficies y utensilios utilizados para preparar comida