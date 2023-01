Amplia demanda en productos de cosmética y belleza natural

martes 17 de enero de 2023 | 12:45hs.

En el último tiempo se vio un aumento en la demanda, dentro del rubro cosmético, de productos con ingredientes naturales, sin parabenos y amigables con el medioambiente. A partir de ello, surgieron varios emprendimientos en Posadas que buscan dar respuesta a esa solicitud.

Entre los productos más vendidos están los shampoos y acondicionadores sólidos, así como desodorantes y productos para el cuidado facial, entre los que se destacan hidratantes y agua de rosas.

En este contexto, en diálogo con El Territorio la emprendedora de Anthousai, Daphne Welter, comentó que “las ventas son favorables, tengo clientes que me acompañan desde que empecé, siguen hasta el día de hoy y se sumaron muchos más”.

Según detalló la emprendedora, los champú sólidos no tienen siliconas, ni parabenos que son derivados del petróleo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los de origen comercial, que generan como una capa en el cuero cabelludo simulando nutrición, pero en realidad es un falso plastificado. En cuanto a las diferencias, entre productos comerciales y sustentables, se siente en los tipos de cueros cabelludos con caspa, alergia, cuerpo o muy seco.

En este sentido, la creadora de Anthousai contó que esos componentes comerciales, sumados al alcohol y otros compuestos, causan resequedad o alergia, cosa que no sucede con los cosméticos naturales. “Los desodorantes a su vez no contienen aluminio y las cremas nutren mejor la piel porque tienen mantecas vegetales”.

Por otra parte, según explicó Dana Terlecki, emprendedora en Kalon, entre los principales ingredientes para la elaboración de cosméticos naturales están aceites esenciales obtenidos de plantas, hidrolatos, que son como el desecho del aceite esencial pero conserva propiedades, emulsionantes provenientes de la oliva y otras plantas; manteca de karité y de cacao.

En este marco, aclaró que “la totalidad de los ingredientes que uso tienen propiedades y un fin. En cambio en los comerciales se usa mucho relleno con un poco porcentaje de ingredientes activos”.

Asimismo, agregó que el proceso de elaboración tiene varias etapas. Se arranca con una investigación para focalizar lo que la gente busca o pide. “Una vez tenga esos datos, arranco a formular en base a los ingredientes que tengo y sus propiedades. Además, estudio el tipo de piel, la textura, para que sea personalizado a la piel o si es para todo tipo, que no irrite, no reseque y no engrace. A partir de ahí comienzo a hacer las pruebas probando texturas, aromas, como queda en la piel, si absorbe, si provoca irritación”, explicó Terlecki.

A las dos fabricantes de cosmética natural las llevó a emprender la falta de productos amigables con la piel y el medioambiente. Además, usan frascos de vidrios para volver a rellenarlos y no descartarlos y papel madera, evitando la contaminación.

“Me pasaba que no coincidía con muchas marcas, entonces las empecé a hacer. Me gusta que todos los ingredientes estén detallados en la etiqueta, porque uno debe saber lo que se pone o usa en la piel, por posibles alergias y demás”, agregó la dueña de Kalon.

Sin embargo, según sostienen, un producto al ser natural, no significa que no haga daño, porque incluso los aceites esenciales -si no son usados en justa medida- pueden quemar la piel; como ocurre con aceites de canela jengibre limón, que pueden resultar invasivos a la dermis del rostro provocando manchas.

El auge por productos naturales, que comenzó en pandemia fue aumentando en los últimos meses y la gente ya no tiene tanto miedo a probarlos, añadió Welter. Incluso, algunos se animan a usarlo porque lo regalaron y les gustó la propuesta.

Por su parte, Terlecki comenzó regalando muestras de jabones y shampoos para fomentar su negocio y así ayudar a quienes estaban indecisos en la compra.

Consultar antes de usar

La dermatóloga Gabriela González Campos comentó a este medio que se recomienda consultar y realizar un asesoramiento dermatológico para evaluar la piel antes de comprar productos cosméticos. Es importante la referencia profesional y el control del producto, para ver qué tipo de crema conviene según la piel.

Además, agregó: “Casi todos los productos y cosméticos se hacen muchas veces en base a productos naturales. El tema es el camino que se sigue para tratar de aislar ese componente natural. Siempre es una reacción química, hay productos cosméticos que no recomiendo de la industria farmacéutica, porque algunos dicen tener células madre y es algo falso, porque no pueden estar en una crema”.

En la misma línea, la profesional remarcó que en el caso de las cremas naturales, se debe saber dónde son elaboradas, porque para preservarse algunas deben tener sustancias químicas. En este sentido, explicó que todos los componentes naturales vienen con hongos o bacterias y necesitan sustancias que eliminan o que hacen el ambiente óptimo para su desarrollo.