YPF y el resto de las petroleras también subieron sus combustibles

Finalmente ayer también la principal petrolera del país, YPF, elevó sus precios en un porcentaje del 4% y la siguieron las marcas restantes. En el caso de la nafta súper de YPF en Posadas su nuevo valor se ubicó en 187,20 por litro y la Infinia a 237,1 pesos por litro.



Ya el domingo la petrolera Shell elevó sus precios y en la capital misionera la nafta más económica quedó al borde de los 200 pesos por litro. En otras localidades las subas fueron en igual porcentaje pero se mantiene la diferencia con los valores en la capital provincial que son más baratos. Así, en Jardín América reportaron que la nafta súper de YPF se ofreció desde ayer a 190,20 pesos por litro. La nafta infinia en tanto cotiza a 241,50 pesos. También en la estación de servicio de la petrolera Axión subieron los valores y el precio de la súper quedó en 195 pesos el litro y la de nafta de mayor octanaje en 242,70 pesos por litro. El gasoil 500 (más económico) se ofrece a 236,80 pesos por litro y el premium a $303,90.



Vale destacar que en muchos casos los automovilistas señalan que el único producto disponible para la venta es la nafta o el gasoil de mayor octanaje.



Las subas del combustible llegan en un momento en que la provincia se muestra repleta de turistas y muchos de ellos se movilizan con sus propios vehículos. De tal forma se apuntó que además de los atractivos turísticos de cada localidad son constantes las filas para recargar combustible.



Para el caso de los turistas extranjeros se observó que el combustible en Argentina es uno de los productos más económicos. Así teniendo en cuenta un tipo de cambio blue o libre, el contador público Cristian Castro recordó que el litro de nafta súper en Misiones ronda los 0,51 dólares o 190,20 pesos. Por su parte en Encarnación el mismo carburante cuesta 0,91 dólares o 336,70 pesos. Y en Brasil la nafta es aún más cara, cotizando a un valor de 1,05 dólares o 386,65 pesos por litro. El combustible más caro en tanto se consigue en Uruguay, donde cotiza a 1,27 dólares por litro o un equivalente de 469,90 pesos.



Inflación preocupante

Sobre el aumento de combustibles, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) Sergio Guelman, apuntó ayer que el incremento anticipa un año difícil con la inflación. “Estamos teniendo una suba de entre el 4 y 5 por ciento en los combustibles. Y ya se está proyectando para este año una inflación nuevamente en torno a un 90% siendo conservador. Así que la verdad es que vamos a tener un año complejo, con una sequía importante que va a limitar las posibilidades de exportar. Y si no vendemos al exterior es menor la posibilidad de importar muchos productos o insumos que necesitamos para nuestras industrias. Así que lo que vemos es que nuevamente será un año complejo”.



Más barato en Buenos Aires

Con la suba de YPF, Axion y Puma, que rondó un 4%, se avanzó en el plan contemplado en el acuerdo de precios que alcanzaron las petroleras con el gobierno nacional.



De esta manera, la nafta súper quedó en los surtidores de YPF a un precio promedio de $156,80 por litro en las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires. Infinia, por su parte, quedó con un valor de $197,40. En tanto que la variante Diesel 500 ascendió a $168,40 y Infinia Diesel, a $236.



Más caro hacia el norte

Ayer en Resistencia, el Diario Chaco realizó un relevamiento en la ciudad capital y constató que hubo incrementos de hasta 16,7 pesos comparando los precios actuales con el cuadro tarifario anterior. En la comparación también se observó que el gasoil subió un poco más.



Así las cosas, los cambios en esa ciudad en las estaciones de servicio de la petrolera YPF: la nafta Super pasó de costar $ 171,7 a $ 179,5 (4,54%); la nafta Infinia, de $ 212,8 a $ 226,6 (6,48%); y el gasoil Infinia Diesel, de $ 257,1 a $ 273,8 (representa un aumento del 6,50%).

Más impacto en la logística

Diego Díaz Méndez, secretario de la Asociación Misionera de Transportistas de Cargas (Amitrac) explicó que las subas constantes de combustibles atentan contra la rentabilidad de las empresas. “Son medidas que siguen golpeando la economía del empresario del transporte, para el interior de Misiones el aumento de ayer corresponde a un 4,5% de aumento en el precio del diesel. Tengamos en cuenta que en principio de noviembre 2022 el litro se conseguía a $199,50, en diciembre 2022 a $208,90, ayer sorpresivamente en $218,30, no hay dudas que estos tres aumentos impactan fuerte en la actualización de las tarifas, que siempre van a otra velocidad, la gran mayoría de las empresas unipersonales o pymes pagan de contado el vital insumo, los fletes se cobran muchas veces con un mínimo anticipo y los saldos diferidos a 30 o 60 días en el mejor de los casos”, detalló el directivo. Por otro lado puntualizó que “lamentablemente sabemos que al sector le lleva varios meses actualizar y trasladar, no sólo estos aumentos, sino todos los que provoca esta imparable situación inflacionaria (tales como neumáticos, mantenimiento o costos laborales) , por el momento solo se absorbe el aumento de costo y queda la esperanza de que en algún momento se pueda acortar la brecha”.



Enfatizó que las constantes subas “generan un desánimo fenomenal, el escenario para el transporte se está convirtiendo en una situación de insostenible para el sector que no puede lograr una fidelidad con dadores de cargas, lo que genera el aumento de unidades (camiones) desafectadas y en otros casos el transporte marginal”. Se recordó desde el sector además que no siempre se consigue en cantidad el gasoil 500 y debe hacerse frente al pago del gasoil premium para asegurar viajes.

Más control al contrabando de combustible en el puente

Apuntan que el contrabando intensificó el cruce en el puente.

En los últimos días trascendió que desde los controles migratorios en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz vinieron detectando autos que pasaban hasta 9 veces por día por el viaducto. Y tras ese cruce de datos el fin de semana comenzaron a hacerse controles más rigurosos sobre vehículos detectando en algunos casos doble tanque de combustible o un tanque extra oculto. Según una nota publicada por el diario Última Hora de Paraguay, se detectaron autos que realizaron constantes cruces entre Encarnación y Posadas justificados en gran parte por el tráfico especialmente de gasoil. Se apuntó que en particular un vehículo marca Mercedes Benz fue detectado con un tanque con capacidad de 180 litros de diesel, que tras 5 o 6 viajes diarios pasó en 4 días más de 3.400 litros de gasoil. Según la nota de Última Hora, se identificaron un total de 1.003 vehículos que se dedicarían al tráfico de combustible. Se observó que muchos automóviles tienen tanques de combustible más pequeños, pero el promedio de cantidad de viajes es de 4 a 5, e incluso 6 veces por día en algunos casos, y lo hacen de lunes a sábado.



Se analizó que en su gran mayoría los propietarios residen en Encarnación y alrededores. También habría paseros que se dedican a traer el gasoil para su comercialización en el departamento de Itapúa. Se recordó que en la vía pública de Encarnación y alrededores se puede observar gran cantidad de personas que venden estos combustibles traídos desde Argentina, cuyo precio de venta es muy inferior a los valores del mercado encarnaceno.