Colonias de verano, la opción recreativa predilecta durante las vacaciones

Las actividades al aire libre y bajo el sol son una parte constitutiva del verano y entre sus muchas opciones están las colonias de vacaciones, espacios recreativos predilectos en la temporada. Con la idea de disfrutar y aprender, tanto clubes como municipios ponen a disposición sus piletas y balnearios para que la comunidad pueda tener su lugar de esparcimiento.



Las propuestas están destinadas, en su mayoría, a niños y adultos mayores, enfocadas en la socialización y actividad motriz de esta población. Las iniciativas son diversas e incluyen: juegos temáticos, ejercicios físicos, aprendizaje de estilos de natación y refrigerios. Además hay propuestas inclusivas, que apuntan a incorporar a personas con discapacidad.

Los espacios de verano estimulan a la socialización. Foto: Víctor Paniagua

En este contexto, El Territorio dialogó con Cristian Senger, profesor de educación física quien está a cargo de la colonia de verano en el espacio “Infanciar” de Posadas: “Es el segundo año que se realiza y en ella se llevan a cabo diferentes actividades, principalmente, muchos juegos recreativos y predeportivos, fuera y dentro del agua ya que contamos con un lindo espacio verde y rodeado de naturaleza para poder jugar”.



Senger contó que la idea que sea inclusiva se basa en que “nosotros trabajamos con personas y no con diagnósticos, no existen las etiquetas por lo tanto todos los niños pueden y tienen el derecho y la posibilidad de jugar”.



El profesor destacó que las actividades apuntan, principalmente, a lograr un “espacio de juego libre sin tantos miramientos, reglas y resultados”, en el que solamente se busca que los niños interactúen, se relacionen y se diviertan.



“Para los niños que están en situación de discapacidad o presentan algun tipo de desafío en su desarrollo estas actividades son de suma importancia ya que los ayuda a adquirir herramientas que luego pueden ser aplicadas en su vida cotidiana, hacen ejercicio lo cual favorece a su funcionamiento físico en general y por sobre todo socializar y hacer nuevas amistades es lo más importante”, agregó.



La colonia arrancó el 9 de enero y se extiende hasta el viernes. La inscripción tuvo un costo de 20 mil pesos por persona, e incluyó seguro de asistencia médica y refrigerios de lunes a viernes.



Por otra parte, Mariana Vera, encargada de la colonia de vacaciones Alegría y Diversión, comentó sobre la situación económica: “Cuando largué la colonia uno de mis miedos fue ese, es una realidad que todos conocemos, todos los rubros han aumentado un 100%. A la hora de sacar presupuestos tengo que tratar de que sea lo más viable posible para que puedan acceder. Porque si tienen un hijo dicen ‘bueno, hago un esfuerzo’, pero si tiene dos y tres no pueden mandar a un solo hijo”.



Y agregó: “El año pasado hice la misma colonia con los mismos días y el costo era de 6.000 pesos y este año ronda el doble”, repasó. En este caso, no incluye comidas ni bebidas, son sólo actividades recreativas.



A pesar de ello, en cuanto a la demanda ha dado declaraciones positivas: “La demanda es muy buena, yo veo publicaciones de varias colonias que se han largado promociones y que muchos tienen el cupo limitado y hay ofertas para todos.



Otras opciones

Por otra parte, entre las ofertas gratuitas, desde el Programa de Asistencia Solidaria (PAS) se puso a disposición de niños y niñas de 5 a 10 años de todos los barrios del gran Posadas y localidades aledañas, la colonia “Por los Niños Todo” que cuenta con actividades deportivas y recreativas, que son programadas por profesores y se desarrollan en los diferentes espacios el Club del IPS. El espacio funciona de lunes a viernes, de 8 a 12.



Ayer disfrutaron de la colonia niños de los barrios Los niños del barrio A4 de Posadas, también de los barrios San Cayetano, Belgrano, 20 de Junio y 13 de Julio de Candelaria.

El refrigerio es un momento esperado por todos, antes de que los padres retiren a los chicos. Foto: Víctor Paniagua

Además, la propuesta incluye de manera gratuita desayuno, almuerzo, refrigerio, servicio médico permanente y traslado con micros desde distintos puntos. La colonia se extenderá durante este mes.



A su vez, para los adultos mayores de la ciudad capitalina, funciona, todos los martes y jueves una colonia de vacaciones en el Club Vial.



Se trata de un servicio gratuito, que incluye el traslado de los participantes hasta las instalaciones del club, con refrigerio incluido y actividades deportivas, diseñadas especialmente para este sector de la población.



El programa está integrado por clases referidas a la actividad física y espacios de diversión a cargo de profesionales municipales, y tiene como objetivo fomentar el bienestar y la vitalidad en las personas mayores de edad.



Los interesados pueden consultar en la Dirección de Adultos Mayores, ubicada sobre calle Rivadavia 1834, planta baja, de lunes a viernes 8 a 12.30, o bien, se puede comunicar a las líneas telefónicas 444-4602 o 442-6958.

