martes 17 de enero de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández destacó ayer el aumento del 26 por ciento del presupuesto destinado a la ciencia y la tecnología desde 2019 y ratificó la decisión de su gobierno de impulsar el crecimiento federal en esas áreas porque “desarrollan todos los rincones de la patria”.



Además, advirtió que “la riqueza de las naciones no está” sólo “en el petróleo, el litio o en la soja”, sino en el desarrollo de la ciencia y la tecnología que “les permite sacar ese petróleo y convertir eso en baterías y alimentos”.



El desarrollo de esos sectores “es una inversión”, porque “acerca al futuro y facilita el progreso”, dijo Fernández, al encabezar en Casa Rosada junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, el acto de adjudicación de equipamiento científico-tecnológico por un total de 8.300 millones de pesos que será distribuido en instituciones de las 24 jurisdicciones del país, en el marco del Programa Federal Equipar Ciencia II.



En ese sentido, remarcó que en los tres años de Gobierno se aumentó “un 26 por ciento el presupuesto” en el área por encima de la inflación y enfatizó que “el desarrollo en ciencia y tecnología es una inversión, no es un gasto”.



Fernández explicó que la inversión allí “nos acerca al futuro, facilita el progreso, favorece el desarrollo”. Y agregó: “Cómo vamos a privarnos de esa inversión”.



“La riqueza de las naciones no está en el petróleo, el gas, el litio, en el campo, en la soja, el maíz. Está en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque las sociedades verdaderamente ricas son las que han sabido explotar la inteligencia de modo tal que cuentan con la ciencia y la tecnología que les permiten sacar ese petróleo, el gas, la soja, maíz, litio, convertir todo eso en baterías, alimentos”, analizó.



El jefe de Estado, dijo además que a contramano de quienes auguraban un “ajuste” por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) su administración “aumentó el presupuesto” en esa área y como muestra de ello, mencionó la creación en todo el país de 50 instituciones destinadas a ciencia y tecnología, entre otros avances, y contrastó la importancia que su gobierno le otorga al desarrollo científico tecnológico con la realidad que tuvo el sector durante la presidencia de Mauricio Macri.



“En el año 2016, el Conicet registró sólo el ingreso de 385 investigadores y nosotros en nuestro tiempo, hasta le fecha, ya hemos dado 800 cargos por año. Casi multiplicamos por dos” la cantidad de ingresos, detalló.



El Programa Federal Equipar Ciencia tiene por objeto fortalecer las capacidades de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) por medio de la adquisición de equipamiento de mediano y gran porte, con una perspectiva federal, informó Presidencia en un comunicado.



En este segundo llamado de la iniciativa se adjudicaron 207 equipos de mediano y gran porte para dotar 12 organismos del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT), 50 universidades nacionales y siete instituciones científicas y tecnológicas provinciales.



El programa cuenta con los fondos aprobados por la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en esta oportunidad la inversión se suma a los 7.800 millones de pesos ya adjudicados en junio de 2022, señala la información.



Al comparar el aporte regional realizado entre 2019 y 2022 con el actual, el Gran Buenos Aires aumentó su participación 189 por ciento, el interior de la provincia de Buenos Aires en 388 por ciento, la región central 68 por ciento, la Patagonia 529 por ciento, el NOA 605 por ciento, el NEA 564 por ciento y Cuyo 282 por ciento, se destaca.



Para adjudicar el equipamiento, se tomó en consideración el orden de prioridades enviado por cada institución, a fin de lograr una distribución federal equilibrada y evitar la duplicación de equipos en la misma jurisdicción, lo cual permitió de optimizar su uso eficiente.