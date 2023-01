La Liga española denunció a la FIFA por el nuevo formato del Mundial de Clubes

martes 17 de enero de 2023 | 6:01hs.

Como lo había advertido en diciembre, la Liga de España cumple con su promesa y denuncia a la Fifa en el TAS para tratar de detener el nuevo formato propuesto para disputar el Mundial de Clubes.



Todo surgió a mediados de diciembre y en pleno Mundial de Qatar 2022 cuando Gianni Infantino anunció que modificaría la forma de competencia del torneo que reúne a los campeones de los distintos continentes. La idea del presidente de la Fifa es que el Mundial de Clubes sea, desde 2025, más parecido a un mundial de selecciones, con 32 equipos, más partidos y cada cuatro años.



Estos planes no cayeron para nada bien en los dirigentes de las ligas nacionales, sobre todo la española, porque sobrecargarían el calendario de partidos, que ya está bastante apretado. Javier Tebas ya había anticipado que intentarían frenarlo en tribunales y ahora, según información del diario AS, la denuncia ya fue presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.



La Liga ya hizo su presentación y sus argumentos fueron los siguientes: “Fifa parece olvidar y solo pensar en unos pocos sin conocer el efecto real sobre todos los actores del fútbol profesional. Solo piensa en un reducido grupo de clubes y jugadores, cuando en el fútbol profesional son muchas ligas profesionales, miles de clubes y jugadores que no juegan estas competiciones internacionales”.



También advirtió: “Estas decisiones tomadas de manera unilateral y sin preaviso sobre el calendario con nuevos torneos internacionales dañan de forma irreversible a todo el ecosistema del fútbol”.