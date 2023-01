Ucrania pedirá armamento y ayuda humanitaria en Davos

martes 17 de enero de 2023 | 6:02hs.

Una delegación de Ucrania encabezada por la primera dama Olena Zelenska concurrirá al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en busca de que los países occidentales suministren más armas y ayuda humanitaria, y reforzar así el reclamo insistente que en ese sentido viene expresando su esposo, Volodimir Zelenski, a fin de neutralizar los ataques rusos.



El alcalde de Kiev y ex boxeador Vitali Klitschko respondió enfáticamente: “Por eso estoy aquí”, cuando llegó a Suiza para el foro.



Y agregó que “por eso es muy importante reunirse y hablar. Es muy importante establecer contactos personales”.



“La economía ucraniana está totalmente destruida, las infraestructuras destruidas, la vida pacífica de nuestro pueblo destruida”, lamentó Klitschko.



La guerra es “una tragedia porque (el presidente ruso, Vladimir) Putin tiene la loca idea de que quiere reconstruir el Imperio Soviético. Ya vivimos en el imperio y no queremos volver a la URSS”, reforzó.



Ucrania ya había estado en el centro de los debates en mayo en la anterior edición del el Foro Económico Mundial (WEF), que reúne cada año a cientos de líderes políticos y empresariales en las montañas suizas.



Zelenska hará una intervención en persona hoy, mientras que el presidente Volodimir Zelenski lo hará por videoconferencia el miércoles.



También se espera la presencia de numerosos funcionarios ucranianos, entre ellos los alcaldes de Mikolaiv y Leópolis, así como los ministros de Economía, Cultura y Tecnología Digital, lo que convierte a Ucrania en una de las mayores delegaciones nacionales presentes en Suiza.



Al igual que el año pasado, los líderes y empresarios rusos no fueron invitados a las reuniones de Davos y muchos de ellos tienen prohibido viajar a Europa.