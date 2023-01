Encuentro de pares en la temporada de premios

martes 17 de enero de 2023 | 6:00hs.

Argentina 1985 es la representante latina en la saga de premios que se entregan.



Ahora, en estos últimos Critics Choice, Anya Taylor Joy que se crió en la Argentina, fue una de las presentadoras, y no dudó un segundo en tomarse una fotografía en cuanto tuve cerca a Peter Lanzani, uno de los actores del filme que ella había aplaudido tan cálidamente hacía una semana atrás.



La cara de felicidad en el rostro de ambos es notable, y quien tomó la instantánea no es ni más ni menos que Santiago Mitre, realizador del filme, quien no tuvo ningún reparo al momento de compartirla en sus redes sociales.