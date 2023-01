Murió a los 95 años Gina Lollobrigida

martes 17 de enero de 2023 | 6:00hs.

La actriz italiana Gina Lollobrigida, una de las grandes estrellas de la historia del cine, murió este lunes. Musa indiscutible de la cinematografía italiana, tenía 95 años había sido internada recientemente en un clínica de Roma tras sufrir una fractura de fémur en septiembre pasado.



Luigina Lollobrigida había nacido en Subiaco, una localidad del centro de Italia, el 4 de julio de 1927. Pertenecía a una familia acomodada que perdió su patrimonio en la Segunda Guerra Mundial.



A los 20 años, en 1947, se mudó a la cercana Roma, donde comenzó a estudiar Bellas Artes. De aquellos años, Lollobrigida decía que era la “privilegiada” en una familia de “refugiados” que malvivía en una modesta habitación y comía “lo poco que lograba recoger”.



Saltó al mundo del espectáculo cuando quedó segunda en el certamen “Miss Roma”. Luego de ese concurso de belleza fue invitada a la final de “Miss Italia”, en la que finalmente triunfó Lucía Bosé.



La carrera de Gina Lollobrigida

Lollobrigida logró entrar en los estudios romanos de Cinecittà e interpretó en sus comienzos pequeños papeles. Tres años después el millonario productor Howard Huges la invitó a Hollywood. Después de un tiempo en la meca del cine se dio cuento de que solo podría trabajar en producciones de su mecenas y decidió regresar a Roma, donde arrancó una carrera que la consagraría como una de las actrices más aplaudidas en Europa.



Sus primeros éxitos llegaron a las órdenes de Luigi Zampa, con películas como “Campane a martello” (1949). En 1952 protagonizó junto al divo francés Gérard Philipe “Fanfán La Tulipe”, del realizador francés Christian-Jaque, un film premiado en Cannes y en Berlín, lo que le dio gran visibilidad en el continente.



Lollobrigida interpretó más de 60 películas, además de otras tantas piezas teatrales o papeles en series televisivas. Todos los directores de los años 1950 la querían, pero fue Luigi Comencini quién la impulsó a su máximo esplendor en “Pane, amore e fantasia” (1953), con la que ganó su primer premio, el “Nastro d’Argento”, gracias a un recordado papel junto a Vittorio de Sica.



También estuvo en en grandes producciones internacionales, como “Beat the Devil” (1953), con Humphrey Bogart; “Trapeze” (1956), con Tony Curtis, o “Notre-Dame de Paris” (1956), junto a un Anthony Quinn jorobado.



Uno de sus trabajos más emblemáticos fue “La donna più bella del mondo” (1956), junto a Vittorio Gassman, en la que incluso cantó fragmentos de la “Tosca” de Giacomo Puccini.



Después Lollobrigida fue poco a poco separándose del cine. En su carrera que conquistó numerosos galardones pero no el Oscar.



Su vida privada siempre estuvo en el foco de atención del público. Se casó en 1949 con el médico yugoslavo Milko Skofic, con el que tuvo un hijo, Andrea, y del que se divorció en 1971.



Se recuerda también la relación de Lollobrigida con el empresario español Javier Rigau, 34 años más joven que ella, al que terminó denunciando por estafa y falsedad documental por el matrimonio “por poderes” que contrajeron en 2010. El matrimonio fue anulado por mano del papa Francisco.



Por otra parte, el último diciembre, Gina aclaró en el programa Domenica In de la cadena RAI, que no había un engaño por parte de Andrea Piazzola - su confidente y administrador-. “Andrea fue una bendición para mí. Es como mi hijo. Me siento tan cansada. No he hecho nada malo, pero (mi familia) está furiosa conmigo y no me deja en paz... A mi edad yo debería tener un poco de paz, pero no la tengo. Tengo derecho a vivir y morir en paz. Déjenme morir en paz. La vida es mía y quiero poder decidir lo que quiero” declaró ante la insistencia de su familia de que Piazolla también la estafaba.



Lollobrigida vivía en una casa en la vía Appia Antica de Roma. En los últimos años tenía indicios de demencia senil y se vio obligada a subastar sus imponentes joyas.