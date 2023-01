Denuncian que en los ataques en Brasil hubo gente profesional

martes 17 de enero de 2023 | 6:02hs.

El interventor federal de la seguridad de Brasilia, Ricardo Cappelli, denunció que en el asalto de bolsonaristas contra los poderes del Estado en la capital del país del pasado 8 de enero la Policía Militar se enfrentó a atacantes “profesionales” y “entrenados” que se encontraban entre los agresores.



En paralelo, la Policía Federal anunció la detención ayer en el estado de Río de Janeiro de una persona sospechosa de organizar y financiar los actos golpistas de Brasilia.



“Muchos héroes han evitado lo peor. Los PM (policías militares) heridos en combate afirman que ‘se enfrentaron a profesionales’. ¿Financiación empresarial? ¿Estafadores entrenados en el campo de batalla? Una verdadera organización criminal. La noche del 8 aún no ha terminado. Vamos al final”, tuiteó Cappelli, designado interventor tras los ataques.



De acuerdo con el funcionario, “se enfrentaron a hombres profesionales entre los manifestantes, gente entrenada y preparada, que tenía nociones tácticas de choque, que tenía sus propios equipos para devolver granadas y que por poco mata a un policía”.



Es el momento de “separar la paja del trigo” y castigar a todos aquellos agentes que fueron “cómplices” de los intentos de aquella turba golpista, manifestó además el interventor durante el programa Fantástico de la cadena brasileña Globo.



Cappelli destacó que 44 policías resultaron heridos en las refriegas de Brasilia.



“El 8 no acabó todavía. Esa noche tiene todavía tras de sí muchas cosas, mucha historia detrás, mucha investigación y lo llevaremos hasta el final”, aseguró Cappelli.



Mientras tanto, la Policía Federal informó en un comunicado que “una persona fue arrestada en Campos dos Goytacazes (Río de Janeiro)” y que cumple otros cinco mandatos judiciales de búsqueda y aprehensión de documentos, además de tres órdenes de detención temporal.



La detención se produce en el marco de la “Operación Ulysses”, que investiga a los líderes locales que bloquearon las rutas de Campos dos Goytacazes después de las elecciones en que el ex presidente Jair Bolsonaro salió derrotado.



También se busca saber quién organizó las manifestaciones frente al cuartel del Ejército en la ciudad y si esas personas también estuvieron detrás de las caravanas que salieron de Río de Janeiro para participar en el intento golpista de Brasilia del 8 de enero.



En este contexto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, optó por no salir del país a medida que continúan las investigaciones por la asonada bolsonarista y envió al Foro Económico Mundial de Davos -Suiza- a los ministros de Economía, Fernando Haddad, y de Medio Ambiente, Marina Silva.



Desde el Gobierno de Brasil tienen previsto que Lula retome su agenda internacional ya la próxima semana con un primer viaje a la Argentina, donde se reunirá con el presidente Alberto Fernández el lunes y participará de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



Ya para febrero, la intención es visitar la Casa Blanca y en abril Portugal y China.