La Fiesta del Chamamé sigue brillando cada noche

martes 17 de enero de 2023 | 6:00hs.

La Fiesta Nacional del Chamamé llegó a su tercera noche con una concurrencia de público superior a las anteriores y una programación que contó con las actuaciones de Teresa Parodi y el último chalchalero, Pancho Figueroa.



Con la presencia de alrededor de 10 mil personas, según estimaron los organizadores, la Fiesta Nacional del Chamamé contó con el esplendor de sus mejores galas este lunes por la noche, en la que la música correntina tuvo en Amandayé y Teresa Parodi a sus exponentes más aclamados.



En tanto que, al promediar la noche festivalera, el último chalchalero, Pancho Figueroa, de 81 años, se presentó en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola con un repertorio en el que “Merceditas” se destacó en la que es considerada una actuación con tono de despedida de los escenarios.



La programación estuvo compuesta por un total de 30 números de baile y chamamé, con artistas de Paraguay, como Las Paraguayas, y de Brasil, con Rolo Cristaldo y Jackeline Sanfoneira para el tinte mercosureño.



Al cierre de esta edición, en tanto, se esperaba la cuarta jornada de música chamamesera, con la participación de Chango Spasiuk+Taco y suela, así como el chaqueño Alan Guillen, Grupo Curupí y Giannela Niwoyda, entre otros.



Polémica con Tarragó

Antonio Tarragó Ros fue uno de los que dio la nota, más allá de su show, al despertar una polémica con la organización de la fiesta. El cantor defenestró a la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé porque no le dejaron pasar las fotos de su padre mientras actuaba.



Así, tras el incidente, Eduardo Sívori, director de artes escénicas de Corrientes salió al cruce. “Él nos debería dar explicaciones”, retrucó.



“Lejos de oponernos, estuvimos tratando de pasar las imágenes, pero llegó sobre la hora y eso hay que hacerlo con tiempo. Por respeto a la gente que se ocupa de la pantalla”, dijo Sívori en Radio Continental, según consignó El Litoral.



“Se necesita tiempo para meter las imágenes en la torta de contenido. Tuvimos retrasos, pero por esta cuestión desprolija. No nos puede pedir devoción por su padre cuando él mismo no la tiene”, agregó.



“Tuvimos la deferencia de proponerle hacer el homenaje a los 100 años del nacimiento de su padre (Tarragó Ros, El Rey del Chamamé) cuando a él ni se le ocurrió, y después nos hace esto”.



“Se metió en mi vida privada. Dijo que yo era de la dictadura, que lo habíamos proscripto y es una lástima. Es él el que debería dar explicaciones”, concluyó.