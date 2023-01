Boca presentó a Bruno Valdez: "Vine por el deseo de jugar en un club tan grande"

lunes 16 de enero de 2023 | 22:30hs.

Boca presentó a Bruno Valdez, su primer refuerzo de este 2023. El Xeneize le dio la bienvenida al paraguayo de 30 años, quien llegó libre, y tras poner la firma brindó una conferencia de prensa acompañado por el presidente Jorge Amor Ameal y Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol. "Vine por el deseo de jugar en un club tan grande", dijo el zaguero en su primera declaración como jugador azul y oro.

¡Todo 🆗 para el primer refuerzo del Xeneize! âœ



🩺 👨🏻‍⚕️ Bruno Valdez se realizó los chequeos médicos de rutina y se transformará en nuevo jugador del único grande. #DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/Z8MueqmowX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 16, 2023

Luego de superar la revisión médica esta mañana, el exfutbolista del América tuvo la bienvenida y declaró: "Vine por el deseo de jugar en un club tan grande como es Boca. Tenía la posibilidad de Cruzeiro, pero lo hablé con mi familia, tenía ganas de estar acá y lo pude cumplir. Es un orgullo. Trabajaré para estar a la altura de lo que es el club".

A su vez, explicó cómo se dio su llegada pese a tener un ofrecimiento del Cruzeiro de Brasil. "Recibí la llamada de la institución. La primera persona a la que llamé fue Óscar (Romero) que ayudó bastante en la decisión. Uno al club lo conoce de afuera, la historia, lo que genera, y él me contó lo que sería adentro, que hay un grupo humano muy bueno e iba a ser bien recibido", aseguró.

La palabra de #BrunoValdez como refuerzo de Boca. pic.twitter.com/VLCHVTj4Rd — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) January 16, 2023

En cuanto a su situación física, el futbolista despejó dudas: "Estoy para jugar. Vine de hacer toda la pretemporada con América, estaba para jugar la primera fecha. Vine de hacer toda la pretemporada con América, estaba para jugar la primera fecha. Como no tenían cupo de extranjeros hablaron conmigo y por eso rescindí".

A su vez, en cuanto a las expectativas por su llegada señaló: "Prometo entrega, trabajo, disciplina, respeto, compañerismo. Me gusta jugar a lo físico, meter siempre, también tener la pelota y salir jugando así como marcar goles. Ese es mi fútbol. Cuando no se puede jugar, meter lo que hay que meter".

Por último, el defensor reveló que también se comunicó con el ayudante de Hugo Ibarra, Roberto Tito Pompei, quien lo conoce de su paso por Sol de América, y explicó que le gusta festejar los goles con el Topo Gigio que patentó el vicepresidente Juan Román Riquelme. "Hablé con el profe, me dio la bienvenida y le agradezco. También a Tito, que lo tuve como técnico en Sol de América y me explicó lo que me iba a encontrar adentro. A míme gusta mucho el festejo del topo gigio, así que voy a tener que hablar primero con el original, hay que hablar con el diez a ver si me deja", cerró entre risas.