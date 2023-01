Cultura de campamento

lunes 16 de enero de 2023 | 13:30hs.

Con un entorno natural que favorece la creatividad y permite despejar la mente a la vera de un magnífico arroyo, se desarrolló el primer campamento cultural de esta nueva etapa en que la propuesta de los 90 se vio renovada.

Julio César Vázquez fue uno de quienes recordó los inicios de este tipo de asambleas al aire libre –un 11 de mayo de 1991 en la localidad de San Antonio-.

Los talleres se desplegaron en todo el predio del Cuña Pirú. Foto: Víctor Hugo Paniagua

En esta oportunidad, el camping Cuña Pirú, de Ruiz de Montoya, fue quien albergó, además de turistas y curiosos, a trabajadores culturales de diversos sectores y localidades.

Encuentro, charlas, talleres y arte fue el eje de toda la jornada que incluyó ferias de emprendedores, comida compartida e incluso algunos chapuzones.

A pesar de que el mal tiempo parecía amenazar con una suspensión, finalmente fue un día de verano a puro disfrute.

Ronda fue una de las talleristas y le puso toda su impronta en medio de la naturaleza. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Viajando en el colectivo que lleva a María Ofelia como estandarte, los artistas que llegaron al camping se instalaron rápidamente entre árboles y caminos para presentar sus talleres. ‘‘No queríamos volver’’ postuló emocionada Ronda, que tuvo a cargo el taller de canto.

‘‘La verdad que increíble la jornada y la gente se prendió muchísimo a los talleres, arrancó diciendo mientras celebraba la variedad de las propuestas artísticas como rap, producción, bajo, circo, entre otras tantas.

Tal como reveló la cantante, la idea fue más enfocarse en un encuentro e intercambio de información más que en un curso específico de técnica vocal. En esa línea, subrayó la magia de hacerlo ‘‘entre los árboles, las chicharras’’.

‘‘A mi taller se acercaron un montón de personas de todas las edades... gente de Piray, de ahí de Ruiz de Montoya, de Puerto Rico, Esperanza e incluso habían niñitas también participando el taller, así que la verdad estuvo muy lindo’’, completó.

Campamento te cuento que estamos en una clase de rima, no hay instrumento ni tarima. Es muy bueno el experimento yo voy a competir, no voy a permitir no me voy a rendir, para el rap voy a poder fluir, entonó con firmeza y swing el pequeño Ciro Naaron Toledo que participó del taller de rap que encabezó Sebastián ‘Killato’ De la Fuente.

El niño oriundo de Ruiz de Montoya se mostró entusiasmado de lograr sus primeras rimas y seguramente la experiencia con uno de los máximos referentes del NEA en música urbana, no se la olvidará jamás.

Resumiendo y destacando la buena energía tanto de organizadores como trabajadores del camping, Ronda celebró el regreso de esta instancia que une no solo artistas, sino también gestores, público y Estado.

‘‘Fue un ida y vuelta de cariño y de data, para fortalecer las cosas que cada uno buscaba’’, definió la cantora.

Campamentos 2.0

Así como la pandemia se postuló como una oportunidad para revivir la idea de Cultura en Movimiento, la propuesta de estos campamentos se retomó en la búsqueda de federalizar, intercambiar herramientas y recursos y atendiendo a los nuevos desafíos que tiene hoy el trabajador cultural.

En ese sentido fue que Joselo Schuap, al frente de la cartera cultural de la provincia, deslizó en la bienvenida que “la cultura de Misiones existe y existió siempre, basada en el esfuerzo de los trabajadores independientes, que hoy empiezan a estar organizados. Es para nosotros un desafío poder acercarnos a ellos y tratar de dar las herramientas para estar al día en un tiempo de muchos cambios”.

Para recordar la gesta que inspiró esta nueva tanda de campamentos, el director de Región Cultural Río Uruguay, Julio Vázquez, hizo un emotivo recuento acerca de los orígenes y las acciones de lo que fuera la Coordinadora Cultural, el espacio que hace más de treinta años comenzaba a transitar la lucha por el federalismo en las políticas culturales de la provincia. Así, Vázquez, quien durante mucho tiempo fue director municipal de Cultura de Eldorado, rememoró los campamentos culturales de aquel entonces: San Antonio (1991), Wanda (1992), Leandro N. Alem (1993), San Javier (1994), San Antonio (1995), Itacaruaré (1996), Bernardo de Irigoyen (1997) y San Ignacio (1998).

“Percibíamos que Posadas nos quedaba lejos, pero no sólo en el sentido geográfico, sino en lo político e institucional. Las grandes inversiones en obras, los hechos culturales, las reuniones artísticas y las principales actividades tenían base en la capital provincial. Por eso nos juntamos para trabajar en red, pero también cada tanto para reclamar ante el ministro de Educación de turno (porque no había ministerio de Cultura), aquellas cosas que considerábamos necesarias”, expresó.

Además, para completar la parte protocolar, los referentes de distintas áreas del Ministerio de Cultura dijeron presente y se sucedieron en la toma de la palabra. Mario Giménez del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim), Omar Holz del Instituto Provincial de Teatro Independiente (Ipti), el director de Artesanías de la Provincia, José Baéz y Gustavo Escobar del recientísimo Instituto Provincial de la Danza fueron quienes elogiaron la propuesta y alentaron a seguir trabajando en pos de la cultura.

Comida, talleres, feria y cascada

Además de los encuentros y diálogos hubo tiempo para refrescarse en el arroyo. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Luego del acto inicial y almuerzo compartido bajo la sombra de los árboles, comenzaron los ocho talleres previstos, cada uno reuniendo una buena cantidad de personas interesadas. Bajo, producción musical, comunicación para artistas, canto, registro de canciones, rimas y rap, permacultura, percusión y toque candombe fueron los temas abordados en esta oportunidad. También se instaló en el balneario una feria de artesanos.

Hubo feria de poesía con propio stand y también emprendedores. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Hubo teatro, música, y poesía, esta última de la mano del grupo Poesía de miércoles.

Alrededor de 200 trabajadores de la cultura y funcionarios se dieron cita en el camping de Ruiz de Montoya para enfocarse en hacer crecer la producción local. En ese contexto también se anunció que la próxima cita, -esta vez con pernocte incluido- será en el Camping Agroecológico La Pacha, de Aristóbulo del Valle, el 11 y 12 de febrero.

Entre talleres, feria y comidas compartidas se generaron espacios de charla e intercambio clave para desarrollar nuevos contactos y proyectos.

Las actividades estuvieron abiertas también a visitantes del balneario. Y se desplegó la transmisión en vivo del programa “De Misiones al Mercosur” (por canal 12), que contó con el colorido y flamante escenario del Kokü Móvil.