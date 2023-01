Dos jóvenes fallecieron tras despiste camino a un after en El Soberbio

lunes 16 de enero de 2023 | 6:06hs.

Dos personas fallecieron ayer en la localidad de El Soberbio luego de que un vehículo despistara y cayera unos ocho metros en un barranco al costado de la ruta costera 2. Además, por el hecho hay otros cuatro ocupantes en el vehículo que permanecían anoche internados con lesiones de diferente consideración.



Según pudo reconstruir El Territorio en base a fuentes policiales y vecinos de la localidad, las víctimas fatales fueron identificadas como Anderson Luiz De Oliveira (28) -brasileño radicado en el país- y Nataly Budke (22), oriunda de la localidad de Colonia Aurora.

Nataly Budke tenía 22 años y era de Colonia Aurora. Foto: Facebook

Los demás ocupantes son otro brasileño, Marcos de Souza Do Nacimento (28), Gimena Wintoniuk (22), Luciana Steinhorst (24) y Cintia Romero (18). Anoche se esperaba un parte médico de los involucrados, pero lo que trascendió es que al menos una de la jóvenes presentaba riesgo de muerte.



El hecho, según los voceros, ocurrió cerca de las 8.30 y todo hace presumir que los ocupantes se dirigían a un after en un mirador que queda muy cerca del lugar del siniestro, en el kilómetro 3 de la mencionada arteria provincial. Es decir, habían estado de fiesta durante la noche del sábado y madrugada de la víspera.



Los implicados se movilizaban en un Toyota Corolla blanco propiedad de De Oliveira, quien era el conductor del vehículo. El brasileño tiene domicilio en Colonia Aurora y está radicado hace muchos años en El Soberbio, donde se dedica a los tantos negocios que ofrece la frontera.



El otro brasileño sería su hermano.



Secuencia

Por causas que son materia de investigación, el vehículo se dirigía en sentido a los Saltos del Moconá hasta que el joven perdió el control y se cruzó de carril hasta la banquina opuesta, cayendo al vacío violentamente. Ese sector de la ruta es una pendiente muy pronunciada, dijeron quienes estuvieron en la escena.



Los dos fallecidos salieron despedidos del Toyota, por lo que se presume que fallecieron en el acto a causa del fuerte impacto. Cuando Bomberos y efectivos de diferentes dependencias de la Unidad Regional VIII llegaron al lugar, se encontraron con el coche totalmente destrozado y trasladaron rápidamente a los sobrevivientes al hospital local.



Las primeras informaciones sobre el hecho indicaron que no se había hallado al conductor del auto, por lo que se llegó a presumir que había huido de la escena ante la tragedia. Sin embargo, horas después se confirmó que también había muerto.



Es que se trata de una zona de un monte muy tupido, por lo que al parecer en primera instancia no podían encontrar el cadáver. También suele suceder que en los siniestros con muchos ocupantes o con varias víctimas es difícil establecer quién conduce porque la prioridad es rescatar a los sobrevivientes y disponer su inmediato traslado.



La Policía Científica de la UR VIII hizo las tareas de rigor para tratar de establecer la mecánica del siniestro. Por el caso interviene el Juzgado de Instrucción de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco, quien aguarda - entre otras cuestiones - por la recuperación de los ocupantes.

Chocó una moto con dos jóvenes y luego huyó

Horas antes del luctuoso siniestro donde murieron dos personas, dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta resultaron con lesiones de consideración al ser embestidos por un automóvil, cuyo conductor se dio a la fuga.



Según pudo establecer este medio, llamativamente el hecho ocurrió a un kilómetro del despiste, en el kilómetro dos de la ruta costera 2.



Los jóvenes, identificados como Sandro Juan Olivera, conductor de 24 años, y Lucas David Dos Santos (22) circulaban en una Corven 110 en sentido El Soberbio - Saltos del Moconá.



Según su relato, a la altura del Paraje La Barra fueron embestidos en la parte de atrás por un coche que no identificaron y cuyo conductor no se quedó a ver cómo estaban. Ante el impacto despistaron y terminaron en la banquina.



Según fuentes de la Policía de Misiones, ambos resultaron con “heridas de consideración” y fueron asistidos por Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría de El Soberbio para luego ser trasladados al hospital local.



Se aguardaba anoche una actualización sobre su estado de salud.



En la escena se hicieron las pericias de rigor y los efectivos de la Unidad Regional VIII seguían en la búsqueda del otro vehículo involucrado.